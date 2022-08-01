Единое волонтерское сообщество создадут в Нижегородской области Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

НИА "Нижний Новгород" - Людмила Серая

Единое волонтерское сообщество создадут в Нижегородской области. Такая договоренность была достигнута на слете лидеров волонтерских объединений региона, который прошел 13-14 августа.

Согласно информации, целью слета было создание единого календаря мероприятий, разработка предложений о развитии добровольчества в Нижегородской области. В мероприятии приняли участие 70 добровольческих объединений.

Как рассказала министр образования региона Ольга Петрова, министерство рассмотрит предложения, выдвинутые на слете. Например, поддержка серебряных волонтеров и меры привлечения школьников и студентов к добровольческой деятельности

Также уже прорабатываются предложения о волонтерских книжках, программы вовлечения школьников в волонтерскую деятельность через презентационные кампании волонтерских объединений. Кроме того, в Нижегородской области принято решения о создании единого волонтерского сообщества, о развитии системы мотивация для добровольцев и создании корпуса "Амбассадоров волонтерства".

Напомним, что всего в Нижегородской области действует 557 волонтерских объединений и организаций, а также региональные отделения всероссийских общественных движений – "Волонтеры Победы","Волонтеры-медики", "Волонтеры культуры"..