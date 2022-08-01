"ЭнергосбыТ Плюс" благоустроил детский парк в Кстове в рамках социальной акции Общество

Фото пресс-службы компании

"ЭнергосбыТ Плюс" провел в Кстове социальную акцию по благоустройству городского детского парка под названием "ЭнергосбыТ - жителям". Участие в ней приняли 100 сотрудников, включая топ-менеджеров компании. На детской площадке в парке они установили новые скамейки, покрасили ограждения и очистили территорию от мусора.

Социальная акция энергосбытовой компании прошла в Кстове впервые. Место для благоустройства было выбрано не случайно. Детский парк - одно из самых популярных мест отдыха для кстовчан разного возраста, и к предстоящему 65-летию города компания решила сделать его еще уютнее.

"Наша компания сегодня вносит большой вклад в повышение экологичности и продвижение ESG-повестки. Мы активно внедряем дистанционные сервисы, наши клиенты достаточно динамично переходят на электронные квитанции. Поэтому такая акция стала для компании важным событием. Надеемся, что наши труды по достоинству оценят дети и их родители, и они станут чаще сюда приходить", - говорит Юлия Чернявская, директор "ЭнергосбыТ Плюс".

"Участие в благоустройстве столь многих людей существенно сократило время, которое мы бы потратили на работу своими силами. Кроме этого, организация закупила и привезла все необходимые материалы. Большое спасибо "ЭнергосбыТ Плюс" за такую существенную поддержку!", - подчеркнула руководитель парка Ирина Щипанова.

Социальная акция стала второй для энергокомпании. В 2019 году масштабное ESG-мероприятие прошло во Владимире, где также было проведено благоустройство социально значимых для города объектов.