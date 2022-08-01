Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
Прогноз погоды на август
Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 17 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
16 августа 2022 18:52  [268] Проект IT-кампуса представлен экспертам в Нижнем Новгороде
16 августа 2022 18:26  [190] Около 19 км дорог отремонтируют в Дивеевском районе в 2022 году по нацпроекту БКД
16 августа 2022 17:34  [237] Летняя ИТ-академия "Неймарк" открылась в Нижнем Новгороде
16 августа 2022 17:18  [208] Девять нижегородских проектов в сфере креативных индустрий получат более 24,5 млн рублей грантовой поддержки
16 августа 2022 17:07  [251] Новый соседский центр открылся на улице Пермякова в Нижнем Новгороде
16 августа 2022 16:58  [296] Закладка Святых врат Благовещенского мужского монастыря состоялась в Нижнем Новгороде
16 августа 2022 16:49  [261] Продажу алкоголя ограничат на площадках празднования Дня города в Нижнем Новгороде
16 августа 2022 16:44  [171] Велопробег "Дорога Минина" пройдет в Нижегородской области 4 сентября
16 августа 2022 16:27  [137] Законопроекты о праве волонтеров на компенсацию услуг связи и отмене НДФЛ с нее внесены в Госдуму
16 августа 2022 15:53  [159] Несанкционированную свалку отходов обнаружили в Козинском лесничестве
Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" благоустроил детский парк в Кстове в рамках социальной акции

16 августа 2022 11:58  [164] Общество
Фото пресс-службы компании

Фото пресс-службы компании

"ЭнергосбыТ Плюс" провел в Кстове социальную акцию по благоустройству городского детского парка под названием "ЭнергосбыТ - жителям". Участие в ней приняли 100 сотрудников, включая топ-менеджеров компании. На детской площадке в парке они установили новые скамейки, покрасили ограждения и очистили территорию от мусора.

Социальная акция энергосбытовой компании прошла в Кстове впервые. Место для благоустройства было выбрано не случайно. Детский парк - одно из самых популярных мест отдыха для кстовчан разного возраста, и к предстоящему 65-летию города компания решила сделать его еще уютнее.

"Наша компания сегодня вносит большой вклад в повышение экологичности и продвижение ESG-повестки. Мы активно внедряем дистанционные сервисы, наши клиенты достаточно динамично переходят на электронные квитанции. Поэтому такая акция стала для компании важным событием. Надеемся, что наши труды по достоинству оценят дети и их родители, и они станут чаще сюда приходить", - говорит Юлия Чернявская, директор "ЭнергосбыТ Плюс".

"Участие в благоустройстве столь многих людей существенно сократило время, которое мы бы потратили на работу своими силами. Кроме этого, организация закупила и привезла все необходимые материалы. Большое спасибо "ЭнергосбыТ Плюс" за такую существенную поддержку!", - подчеркнула руководитель парка Ирина Щипанова.

Социальная акция стала второй для энергокомпании. В 2019 году масштабное ESG-мероприятие прошло во Владимире, где также было проведено благоустройство социально значимых для города объектов.

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т Плюс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph