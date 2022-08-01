Где купить постельное белье из сатина

Когда стоит задача приобрести качественное постельное белье из сатина, обратитесь в магазин "UNISONSHOP". Здесь предлагается большой выбор на любой вкус и ценник. Сатин является отличным конкурентом шелка как по цене, так и по качеству и, конечно же, внешнему исполнению. Белье выполнено в широкой гамме цветов, форм, размеров, потому, каждый покупатель сможет подобрать себе идеальный вариант.

Качественное постельное белье

Предлагаемое белье из сатина довольно популярно на рынке. Это заслуга его преимуществ:



Воздухопроницаемость. Воздух спокойно проходит через волокна ткани.



Гигроскопичность. Многие люди сильно потеют в процессе сна. С таким бельем можно не переживать о мокрых простынях.



Возможность терморегуляции. Под таким бельем зимой тепло, а летом прохладно.



Гипоаллергенность. Материал не вызывает аллергических реакций.



Изготовление из натурального сырья. Продукция не содержит красителей, наполнителей искусственного происхождения.



Антибактериальный эффект. Материал не издает запаха, предотвращает развитие бактерий, грибка, плесени.



Отличная устойчивость к износу. Белье не теряет форму, цвета даже после многих стирок.



Отменная прочность. Изделие не рвется, не мнется, имеет большой срок службы.



Благодаря данным преимуществам, продукция столь популярна на рынке и пользуется большим спросом.

Купить качественное постельное белье

Интернет-магазин предлагает постельное белье по самым низким ценам. Благодаря сотрудничеству с лучшими производителями, покупателям гарантируется отменное качество изделий. Клиент может заказать такие размеры:



Комплект полуторный. Пододеяльник, 2 наволочки, прекрасная простынь.



Двуспальный комплект. Состоит из 1 простыни, пододеяльника, 4 наволочек.



Вариант евро. Подходит для одеял нестандартных размеров за счет увеличенного пододеяльника.



Дуэт. Подойдет для людей, которые предпочитают укрываться отдельным одеялом, а не спать под общим.



Стоимость изделий из сатина доступна всем. Благодаря акциям, особым предложениям имеется возможность экономить на покупках. Чтобы оформить заказ, перейдите в каталог, добавьте интересующие позиции в корзину, заполните форму заказа. С менеджером можно оговорить все нюансы. Они проконсультируют по выбору оптимальной модели под индивидуальные требования, расскажут об особенностях эксплуатации для максимального сохранения уникального вида. Звоните в офис сейчас, консультируйтесь, оформляйте заказ. Сотрудники фирмы готовы помочь в любое время

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