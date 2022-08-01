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Где купить постельное белье из сатина

16 августа 2022 12:30  [178]

Когда стоит задача приобрести качественное постельное белье из сатина, обратитесь в магазин "UNISONSHOP". Здесь предлагается большой выбор на любой вкус и ценник. Сатин является отличным конкурентом шелка как по цене, так и по качеству и, конечно же, внешнему исполнению. Белье выполнено в широкой гамме цветов, форм, размеров, потому, каждый покупатель сможет подобрать себе идеальный вариант.

Качественное постельное белье

Предлагаемое белье из сатина довольно популярно на рынке. Это заслуга его преимуществ:


  • Воздухопроницаемость. Воздух спокойно проходит через волокна ткани.

  • Гигроскопичность. Многие люди сильно потеют в процессе сна. С таким бельем можно не переживать о мокрых простынях.

  • Возможность терморегуляции. Под таким бельем зимой тепло, а летом прохладно.

  • Гипоаллергенность. Материал не вызывает аллергических реакций.

  • Изготовление из натурального сырья. Продукция не содержит красителей, наполнителей искусственного происхождения.

  • Антибактериальный эффект. Материал не издает запаха, предотвращает развитие бактерий, грибка, плесени.

  • Отличная устойчивость к износу. Белье не теряет форму, цвета даже после многих стирок.

  • Отменная прочность. Изделие не рвется, не мнется, имеет большой срок службы.

Благодаря данным преимуществам, продукция столь популярна на рынке и пользуется большим спросом.

Купить качественное постельное белье

Интернет-магазин предлагает постельное белье по самым низким ценам. Благодаря сотрудничеству с лучшими производителями, покупателям гарантируется отменное качество изделий. Клиент может заказать такие размеры:


  • Комплект полуторный. Пододеяльник, 2 наволочки, прекрасная простынь.

  • Двуспальный комплект. Состоит из 1 простыни, пододеяльника, 4 наволочек.

  • Вариант евро. Подходит для одеял нестандартных размеров за счет увеличенного пододеяльника.

  • Дуэт. Подойдет для людей, которые предпочитают укрываться отдельным одеялом, а не спать под общим.

Стоимость изделий из сатина доступна всем. Благодаря акциям, особым предложениям имеется возможность экономить на покупках. Чтобы оформить заказ, перейдите в каталог, добавьте интересующие позиции в корзину, заполните форму заказа. С менеджером можно оговорить все нюансы. Они проконсультируют по выбору оптимальной модели под индивидуальные требования, расскажут об особенностях эксплуатации для максимального сохранения уникального вида. Звоните в офис сейчас, консультируйтесь, оформляйте заказ. Сотрудники фирмы готовы помочь в любое время

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