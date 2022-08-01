Село Курмыш в Пильнинском районе 20 августа отметит 650-летие Культура и отдых

Главный дом купца Некрасова Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Село Курмыш в Пильнинском районе 20 августа отметит 650-летие. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в селе расположено более 20 памятников культурного наследия, среди которых усадьба купца Наймарка, усадьба купца Некрасова, пожарная каланча, храмы Рождества Пресвятой Богородицы, Покрова Божьей Матери, храм Святителя Тихона Задонского, корпус торговых лавок и пр. "Городище Курмыш XIV века" – центральная часть села с остатками валов средневековой крепости – является памятником археологии.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Курмыш - это по-настоящему уникальный населенный пункт с очень богатой историей и архитектурным наследием. Напомним, что глава региона посещал село в конце июня.

Празднование юбилея начнется в 8:00 с богослужения в Покровском храме села, а по окончании пройдет праздничный Крестный ход.

В 12:00 откроется краеведческий музей села Курмыш на улице Трудовой, 4. Экспозиция была собрана самими жителями.

После открытия в музее состоится торжественная закладка "Капсулы времени", в которую помещено послание потомкам. Она будет запечатана на 30 лет.

Также гостей праздника ждет открытие выставки картин заслуженных художников Чувашии и Нижегородской области, работ курмышских детей, концерт государственного русского народного оркестра им. В.А. Кузнецова и выступление солиста московского театра "Новая опера" Артема Гарнова.

Кроме того, будет организовано театрализованное представление, выставки, мастер-классы и другие праздничные мероприятия.

Напомним, что 20 августа также пройдет День города Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что "Парад духовых оркестров" пройдет на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде 20 августа.

Также ранее была опубликована программа музыкального фестиваля "Столица закатов" на 19-21 августа, программа фестиваля воздухоплавания "Приволжская Фиеста" и программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода.

Кроме того, программы ко Дню города подготовили и в нижегородских парках.