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Общество

Улицы Нижегородского и Канавинского районов перекроют 20 и 21 августа для проведения забега

19 августа 2022 18:59  [89] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в связи с проведением благотворительного забега "Марафон 800" в Нижегородском и Канавинском районах перекроют несколько участков дорог 20 и 21 августа. Об этом сообщили в городском дептранспорта.

В частности, с 22:00 20 августа до 17:00 21 августа движения транспорта ограничат на следующих улицах:

- Волжская набережная – от дома №8 до ул. Совнаркомовской,
- ул. Бетанкура – от Мещерского бульвара до Волжской набережной,
- ул. Самаркандская – от ул. Бетанкура до Канавинского моста,
- ул. Совнаркомовской – от ул. Советской до Волжской набережной,
- ул. Стрелка,
- ул. Обозная,
- ул. Заломова – от ул. Малой Покровской до дома №6,
- Набережная Федоровского – от дома №8 до дома №6, от дома №3 до дома №2,
- ул. Ульянова – от дома №2 до дома №5 по пл. Минина и Пожарского,
- ул. Минина – от дома №2 до пер. Музейного,
- пер. Музейный,
- Верхне-Волжской набережная,
- Георгиевский съезд,
- Нижне-Волжская набережная,
- ул. Красная Слобода,
- набережная Гребного канала – от ул. Красной Слободы до дома №26.

Кроме того, с 1:00 до 17:00 21 августа движения транспорта ограничат на следующих улицах:

- ул. Советская – от ул. Совнаркомовской до ул. Стрелка,
- Канавинский мост,
- Похвалинский съезд,
- ул.Маслякова – от Похвалинского съезда до ул.Обозной,
- ул. Малая Покровская – от ул.Ильинской до ул.Гоголя,
- ул. Ильинская – от дома №11 до ул. Добролюбова,
- ул. Добролюбова – от ул.Ильинской до Зеленского съезда,
- ул. Октябрьская – от Зеленского съезда до ул.Большой Покровской.

На подъездах к зонам перекрытия будут установлены соответствующие дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам. Припаркованные в зоне действия запрещающих знаков автомобили будут эвакуироваться на спецстоянку.

В связи с этим планируется внести следующие изменения в маршруты общественного транспорта:

С 22:00 20 августа до 17:00 21 августа

- автобусы А-52, Т-24 будут следовать по улицам Советской и Акимова в оба направления;
- автобус Т-18 пойдёт по Советской улице и Московскому шоссе в оба направления.

С 01:00 до 17:00 21 августа:

- маршруты троллейбусов № 9, 13, 17 сократят до остановки "Площадь Свободы";
- маршруты трамваев № 5, 21 сократят до остановки "Площадь Лядова";
- трамвай №2 будут следовать от остановки "Чёрный пруд" по улицам Пискунова, Большой Печёрской, Белинского, до остановки "Площадь Лядова" и обратно;
- автобусы А-5 временно отменят;
- автобусы А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 в направлении пл.Свободы пойдут по метромосту, улицам Одесской, Горького; в направлении Московского вокзала – по улицам Горького, Одесской, метромосту;
- автобусы А-19, А-90, Т-40, Т-45 будут следовать по метромосту, ул.Горького, пл.Свободы, ул.Варварской и Пискунова;
- автобусы А-52, Т-24 поедут по ул.Акимова, метромосту, ул.Горького, пл.Свободы, ул.Варварской и Пискунова;
- автобус Т-31 будет проследует по улицам Пискунова, Варварской, Октябрьской, Ошарской, Пискунова;
- автобус №304 в направлении пл. Сенной пойдёт по метромосту, улицам Одесской, Горького, Ошарской, Белинского; в направлении Московского вокзала – по ул.Горького, Одесской, метромосту;
- автобусы А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 проследуют по Варварке и Пискунова;
- автобус А-45 будет следовать по ул.Горького, пл.Свободы, Варварке и Пискунова;
- автобусы А-71, А-95 поедут по метромосту, улицам Одесской, Горького, пл.Свободы, Варварской, Октябрьской, Ошарской до остановки "Чёрный пруд"; в обратном направлении – от Чёрного пруда по улице Пискунова, Варварской, пл. Свободы, ул. Горького, Одесской улице, метромосту;
- автобусы А-1, А-68 проследуют по Варварской улице, Октябрьской, Ошарской до остановки "Чёрный пруд"; в обратном направлении – от Чёрного пруда по улице Пискунова, Варварской;
- маршрут Т-87 будет сокращён до остановки"Площадь Революции";
- автобусы А-26, А-41, А-43, Т-18, Т-37, Т-57 поедут по метромосту, Одесской улице, улице Горького.

Напомним также, что в Нижнем Новгороде в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвящённых Дню города, на нескольких участках автодорог в семи районах с 18 по 23 августа приостановлено движение транспорта. В связи с этим 20 августа также будeт скорректировано движение общественного транспорта по всем районам: какие-то маршруты пойдут по другим улицам, некоторые будут сокращены.

При этом работа общественного транспорта будет продлена до часу ночи.

Фото: ЦОДД

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Теги:
движение Общественный транспорт Транспорт
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