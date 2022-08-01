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Коронавирусом за минувшие сутки заразились 833 жителя Нижегородской области. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
При этом накануне в регионе было зафиксировано 527 случаев заболевания COVID-19 в регионе.
Всего с начала пандемии в Нижегородской области инфекцией заразились 433 078 человек.
Согласно информации, за прошедшие сутки от коронавируса в регионе скончался один человек. Общая статистика летальных исходов составляет 11 614 человек.
19 августа в Нижегородской области с больничных выписалось 492 человека, а всего с начала пандемии с болезнью справились 417 665 нижегородцев. Госпитализированы за последние сутки 72 человека.
Напомним, рекомендация о ношении масок снова внесена в Указ губернатора Нижегородской области. Для работников и посетителей круглосуточных учреждений социального обслуживания соблюдение масочного режима становится обязательным.
Также с 1 сентября возвращается режим обязательной самоизоляции для беременных.
Ранее сообщалось, что подъем заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области может начаться в конце августа. Как рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, рост будет связан с новым штаммом "Кентавр", однако он редко вызывает тяжелое течение болезни.
Доля положительных ПЦР тестов в Нижегородской области возросла уже до 25%.
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