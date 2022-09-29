перекресток улиц Ванеева и Надежды Сусловой
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Проект расширения дороги на улице Ванеева проходит повторную экспертизу. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, расширить проезжую часть на улицах Ванеева и Надежды Сусловой планировалось в текущем году, но из-за удорожания строительных материалов контракт между МКУ "ГУММиД" и подрядчиком ООО "ИСП-Групп" был расторгнут по обоюдному согласию.
После этого проектная документация прошла корректировку. В настоящее время идет повторная экспертиза. После получения положительного заключения государственной экспертизы будет проведена процедура торгов и определен подрядчик на строительно-монтажные работы.
Сроки выполнения работ в настоящее время не уточняются.
Напомним, в этом году участок улицы Ванеева был отремонтирован.
Также ранее сообщалось, что дорога на улице Советской в Нижнем Новгороде будет расширена к концу октября.
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