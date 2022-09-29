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Два раздаточных пункта "Молочной кухни" открыли в Советском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
По словам главы города, раздаточные пункты находятся в шаговой доступности и удобны для посещения родителей с колясками.
Новые пункты находятся на улице Романтиков, 13 и в районе детской поликлиники №39 на улице Тимирязева, 7.
Ранее сообщалось, что два производства молочной кухни отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2022 году.
Также напомним, что нижегородская молочная кухня начнёт производить сыры на мощностях вновь открывшейся производственной базы в Сормовском районе.
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МБУЗ "Молочная кухня" обеспечивает маленьких нижегородцев натуральной кисломолочной продукцией - кефиром без консервантов жирностью 3,2% и творогом жирностью 10-14% пониженной кислотности, а также выдаёт сухие адаптированные молочные смеси и каши. Помимо этого, родители могут приобретать на молочно-раздаточных пунктах за свой счёт "Бифидумбактерин", "Биолакт", "Лактобактерин кисломолочный", "Бифилакт", "Сыворотку молочную" и "Настой плодов шиповника".
Молочные кухни и раздаточные пункты работают 6 дней в неделю, в субботу родители могут получить продукты на два дня.
Адреса всех молочно-раздаточных пунктов МБУЗ "Молочная кухня" размещены по ссылке.
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