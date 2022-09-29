Два раздаточных пункта "Молочной кухни" открыли в Советском районе Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Два раздаточных пункта "Молочной кухни" открыли в Советском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По словам главы города, раздаточные пункты находятся в шаговой доступности и удобны для посещения родителей с колясками.

Новые пункты находятся на улице Романтиков, 13 и в районе детской поликлиники №39 на улице Тимирязева, 7.

Ранее сообщалось, что два производства молочной кухни отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2022 году.

Также напомним, что нижегородская молочная кухня начнёт производить сыры на мощностях вновь открывшейся производственной базы в Сормовском районе.

СПРАВКА:

МБУЗ "Молочная кухня" обеспечивает маленьких нижегородцев натуральной кисломолочной продукцией - кефиром без консервантов жирностью 3,2% и творогом жирностью 10-14% пониженной кислотности, а также выдаёт сухие адаптированные молочные смеси и каши. Помимо этого, родители могут приобретать на молочно-раздаточных пунктах за свой счёт "Бифидумбактерин", "Биолакт", "Лактобактерин кисломолочный", "Бифилакт", "Сыворотку молочную" и "Настой плодов шиповника".

Молочные кухни и раздаточные пункты работают 6 дней в неделю, в субботу родители могут получить продукты на два дня.

Адреса всех молочно-раздаточных пунктов МБУЗ "Молочная кухня" размещены по ссылке.