Более 70 долгожителей страше 100 лет проживают в Нижнем Новгороде

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Осенние посиделки "Хлеб всему голова" прошли в городском Доме ветеранов. Об этом сообщили в департаменте по социальной политике администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, участники мероприятия поделились своими рецептами выпечки, угостили друг друга домашними изделиями и читали стихи.
К Международному дню пожилых людей в районах Нижнего Новгорода были закуплены подарки для ветеранов, организована экскурсия по знаковым местам города. Также на протяжении всего года адресная помощь оказывается малообеспеченным пожилым гражданам.
Как рассказали в департаменте, по данным на 1 января в Нижнем Новгороде проживает чуть более 415 тысяч пенсионеров, в том числе: 225 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 4 728 тружеников тыла, 102 778 ветеранов труда, 127 452 ветерана труда Нижегородской области, а также 72 долгожителя в возрасте старше 100 лет.
Нижегородские пенсионеры активно занимаются и общественной работой. Так, на базе городского Дома ветеранов действует общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Нижнего Новгорода, которая объединяет более 150 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что досуговый центр "Долголетие по-нижегородски" открылся в парке "Швейцария".
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