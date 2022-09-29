Более 70 долгожителей страше 100 лет проживают в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Осенние посиделки "Хлеб всему голова" прошли в городском Доме ветеранов. Об этом сообщили в департаменте по социальной политике администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, участники мероприятия поделились своими рецептами выпечки, угостили друг друга домашними изделиями и читали стихи.

К Международному дню пожилых людей в районах Нижнего Новгорода были закуплены подарки для ветеранов, организована экскурсия по знаковым местам города. Также на протяжении всего года адресная помощь оказывается малообеспеченным пожилым гражданам.

Как рассказали в департаменте, по данным на 1 января в Нижнем Новгороде проживает чуть более 415 тысяч пенсионеров, в том числе: 225 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 4 728 тружеников тыла, 102 778 ветеранов труда, 127 452 ветерана труда Нижегородской области, а также 72 долгожителя в возрасте старше 100 лет.

Нижегородские пенсионеры активно занимаются и общественной работой. Так, на базе городского Дома ветеранов действует общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Нижнего Новгорода, которая объединяет более 150 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что досуговый центр "Долголетие по-нижегородски" открылся в парке "Швейцария".