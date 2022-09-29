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Консервация фонтанов на зиму началась в Нижегородской районе. Об этом сообщили в районной администрации.
Согласно информации, сейчас проходит техническое обслуживание фонтанов на Нижне-Волжской набережной, площади Маркина и в Чернопрудском сквере. Они уже отключены.
Подрядчик сливает из них воду, после чего начнется демонтаж насосов, насадок, светильников и системы электронного управления объектов. В ходе работ проведут очистку камер, труб и поверхностей фонтанов. Также будут смонтированы защитные конструкции.
Как рассказал и.о. главы Нижегородского района Сергей Крутов, мелкий ремонт и проверка состояния фонтанов проводится и в межсезонье.
Ранее сообщалось, что фонтан на улице Сергея Есенина Нижнего Новгорода восстановили после разрушения вандалами.
Также напомним, что фонтан на проспекте Ильича на Автозаводе привели в порядок к 90-летию района.
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