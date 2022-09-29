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Общество

Консервация фонтанов на зиму началась в Нижегородской районе

06 октября 2022 18:32  [143] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Калашников

Консервация фонтанов на зиму началась в Нижегородской районе. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, сейчас проходит техническое обслуживание фонтанов на Нижне-Волжской набережной, площади Маркина и в Чернопрудском сквере. Они уже отключены.

Подрядчик сливает из них воду, после чего начнется демонтаж насосов, насадок, светильников и системы электронного управления объектов. В ходе работ проведут очистку камер, труб и поверхностей фонтанов. Также будут смонтированы защитные конструкции.

Как рассказал и.о. главы Нижегородского района Сергей Крутов, мелкий ремонт и проверка состояния фонтанов проводится и в межсезонье.

Ранее сообщалось, что фонтан на улице Сергея Есенина Нижнего Новгорода восстановили после разрушения вандалами.

Также напомним, что фонтан на проспекте Ильича на Автозаводе привели в порядок к 90-летию района.

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Теги:
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