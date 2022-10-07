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Политика

Евгений Люлин: "Благодаря деятельности судебных приставов восстанавливается справедливость"

01 ноября 2022 09:55  [57] Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем судебного пристава. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Уважаемые ветераны и сотрудники службы судебных приставов! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Обыватели привыкли считать, что ваша служба занимается взысканием долгов и порою забывают о главном – о том, что именно благодаря вам и вашим коллегам восстанавливается справедливость: защищаются права и законные интересы граждан и организаций, обеспечивается конституционное право на получение квалифицированной юридической помощи, достигается полное и безусловное исполнение судебных решений!", - говорится в тексте поздравления.

"Позвольте мне от имени депутатов поблагодарить вас за ваш труд! Законодательное Собрание тесно взаимодействует с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области. Вместе с правительством региона областной парламент содействует исполнению судебных решений. Цели деятельности органов власти и службы судебных приставов едины по своей сути: добиться торжества законности, безусловного исполнения решений судов, обеспечив нормальную работу экономики, рост доходов бюджета, благополучие наших сограждан.

Убежден, что единые цели создают условия для развития нашего взаимодействия! Искренне желаю вам профессиональных успехов и достижений, крепкого здоровья, благополучия вашим семьям!", - сказал Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Судебные приставы
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