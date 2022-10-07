Горячая линия по вопросам "гаражной амнистии" пройдёт в Нижегородской области 27 октября Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия", архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Горячая линия на тему "Как воспользоваться "гаражной амнистией" пройдёт 27 октября в Нижегородской области. На вопросы нижегородцев ответят специалисты Кадастровой палаты региона.

Звонки будут приниматься с 10:00 до 13:00 по телефону 8 (831) 422-17-57.

Напомним, так называемая "гаражная амнистия" вступила в силу 1 сентября 2021 года. В соответствии с законом, в течение пяти лет - до 1 сентября 2026 года - можно оформить можно по упрощенной схеме незарегистрированный гараж и землю под ним. Положения закона распространяются на объекты капитального строительства, возведённые до введения в действие Градостроительного кодекса РФ.

Как рассказали в Росреестре, с момента начала действия закона о "гаражной амнистии" в Нижегородской области оформлено в собственность 558 гаражей и 1797 земельных участков под ними. В частности, в июле, августе и сентябре этого года в собственность было оформлено 152 гаража и 528 земельных участков под ними на площади более 16,5 тысяч кв. м.

В целом по стране за период действия "гаражной амнистии" ею воспользовалось 80 тысяч граждан России.

Напомним, что в конце июля 2021 года были внесены изменения в закон "О регулировании земельных отношений в Нижегородской области", расширяющие перечень документов для "гаражной амнистии".