Нацпроекты — людям
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на ул.Станционной
Участок ул.Горького около пл.Свободы перекроют на три года
Институт клинической медицины создан в ННГУ
Меры поддержки мобилизованных: выплаты, льготы, помощь семьям
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Культура и отдых
25 октября 2022 18:32  [241] Гала-концерт в честь столетия российского джаза прошёл в Нижегородской филармонии
25 октября 2022 11:28  [326] Нижегородская область перевыполнила план по подключению учреждений культуры к "Пушкинской карте"
24 октября 2022 18:40  [305] Выставка художника Владимира Потапова откроется 4 ноября в нижегородской галерее Futuro
24 октября 2022 17:38  [339] НГХМ приглашает нижегородцев на выставку фотографий Леонида Гройсмана
24 октября 2022 13:20  [194] Дальше действовать будет #ШКЛТ: юмористический сериал для всей семьи покажет Wink
22 октября 2022 13:29  [485] Пять фильмов получат финподдержку от региона по решению нижегородской кинокомиссии
20 октября 2022 18:53  [491] Бутман, Долина и Крамер выступят в Нижнем Новгороде на гала-концерте к 100-летию российского джаза
20 октября 2022 15:14  [279] Большеболдинская районная библиотека им. Пушкина открылась по модельному стандарту
19 октября 2022 16:29  [326] Всероссийский музыкальный фестиваль "Мастерство" пройдёт в Нижнем Новгороде 21-22 октября
18 октября 2022 15:30  [352] Центральная детская библиотека им. Горького открылась по модельному стандарту в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Выставка художника Владимира Потапова откроется 4 ноября в нижегородской галерее Futuro

24 октября 2022 18:40  [305] Культура и отдых

Нижегородская галерея FUTURO совместно с галереей pop/off/art (Москва) 4 ноября в 19.00 приглашают нижегородцев на персональную выставку ключевого российского художника среднего поколения Владимира Потапова "Ничего другого". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, более 30 живописных работ будут интегрированы в экспозиции галереи с масштабной инсталляцией-лабиринтом из советской мебели и предметов интерьера, собранных по объявлениям у жителей Нижнего Новгорода. 

Представленные на выставке работы продолжат серии "Внутри" и "Внутри. Дисторшн", в которых художник исследует процесс замещения настоящего прошлым, символическую привязанность к событиям, переживаниям прошлых лет. Большинство работ зритель увидит впервые. Специально для выставки автор также создал эпичную 6-метровую картину "Знак".

Вход на вернисаж по регистрации по ссылке https://futuro-gallery.timepad.ru/event/2213819/

0+

Ранее выставка Сергея Бояринцева "Следы жизни" открылась в нижегородской галерее Futuro.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph