Выставка художника Владимира Потапова откроется 4 ноября в нижегородской галерее Futuro Культура и отдых

Нижегородская галерея FUTURO совместно с галереей pop/off/art (Москва) 4 ноября в 19.00 приглашают нижегородцев на персональную выставку ключевого российского художника среднего поколения Владимира Потапова "Ничего другого". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, более 30 живописных работ будут интегрированы в экспозиции галереи с масштабной инсталляцией-лабиринтом из советской мебели и предметов интерьера, собранных по объявлениям у жителей Нижнего Новгорода.

Представленные на выставке работы продолжат серии "Внутри" и "Внутри. Дисторшн", в которых художник исследует процесс замещения настоящего прошлым, символическую привязанность к событиям, переживаниям прошлых лет. Большинство работ зритель увидит впервые. Специально для выставки автор также создал эпичную 6-метровую картину "Знак".

Вход на вернисаж по регистрации по ссылке https://futuro-gallery.timepad.ru/event/2213819/

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Ранее выставка Сергея Бояринцева "Следы жизни" открылась в нижегородской галерее Futuro.