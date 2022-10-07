Принципы осуществления процедуры по банкротству ИП

Официальная процедура, представляющая банкротство ИП, берет свое начало в признании за ним статуса банкрота. Этим подтверждается неплатежеспособность конкретного клиента на примере полной ликвидации, разорения. В последующем предприятие не имеет права функционировать, ведь оставшиеся денежные средства перенаправляются для погашения оставшихся долгов.

Из особенностей

Банкротство ИП является законной процедурой по ликвидации бизнеса, "обросшего" долгами. За предпринимателем при этом закрепляется статус банкрота, но при наступлении следующих условий:

отсутствие выплаты кредитов с долгами, иных имеющихся обязательств на протяжении 3 месяцев и больше;

стоимость скопившейся задолженности больше от цены всей имеющейся собственности;

за нереализованными обязательствами собралось больше полумиллиона рублей.

Что касается инициативы по рассмотрению процедуры банкротства для предпринимателя, она обычно подается соответствующими органами через официально заполненное заявление. Таковые обычно представлены представителями пенсионного фонда или же налоговой инспекции, прокурором, отдельно взятыми кредиторами.

Закон от 2015 года указывает, что через банкротство ИП имеется возможность по списанию накопившихся долгов через судебную инстанцию с привлечением банковских кредиторов. Чтобы вопрос был решен правильно, рекомендуется воспользоваться услугами специалистов, представляющих компанию legalfront. Они берут на себя обязанности по подготовке заявления в установленном порядке, сбору необходимого пакета документов для сопровождения описываемой процедуры.

Существует перечень бумаг, которые предприниматель должен собрать для подачи в суд, это:

паспорт должника вместе с ИНН, а также копии таких бумаг;

заверенные копии по свидетельству о регистрации, СНИЛС;

бумаги, указывающие на наличие долгов;

заявление в Арбитраж, заполненное в установленном порядке;

список всех кредиторов.

Не обойтись без описи оставшегося имущества вместе с бумагами, указывающими на право собственности. Понадобится банковская структура, определяющая процедуру по передвижению всех финансов по банковским счетам.

В ряде случаев инициатива по признанию банкротства исходит непосредственно от должника. В таком случае состояние всех текущих дел подвергается тщательной проверке. Процессом руководит управляющий вместе с командой. Когда документы подготовлены и поданы в суд, осуществляется рассмотрение дела.

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