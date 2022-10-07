Резервуар с остатками нефтепродуктов горит на площади 400 кв.м в Сормовском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Старый резервуар с остатками нефтепродуктов горит в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно информации, в 9:16 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании ёмкости для хранения нефтепродуктов , расположенной на территории закрывшегося промпредприятия - в районе дома № 37 по ул. Щербакова.

Пожарно-спасательные подразделения выехали на место и установили, что происходит горение остатков нефтепродуктов в неэксплуатируемом резервуаре на площади ориентировочно 400 кв. м.

В настоящее время на месте сосредоточены силы ведомства: 69 человек личного состава и 17 единиц спецтехники. Создано три боевых участка, охлаждение резервуара производится из трёх лафетных стволов.

Угроза распространения огня была предотвращена пенной атакой.

В 10:29 объявлена локализация и ликвидация открытого горения на площади 400 кв.м. Сейчас проводятся работы по полной ликвидации последствий пожара.

Как уточнили в МЧС, погибших и пострадавших нет.

Напомним, почти 30 человек спасли во время пожара 24 октября в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.