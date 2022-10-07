Нацпроекты — людям
Институт клинической медицины создан в ННГУ
Участок ул.Горького около пл.Свободы перекроют на три года
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на ул.Станционной
Меры поддержки мобилизованных: выплаты, льготы, помощь семьям
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Политика
25 октября 2022 15:12  [214] Депутат Госдумы Юрий Станкевич просит нижегородских полицейских взять на контроль дело о мошенничестве в отношении пенсионерки
25 октября 2022 14:48  [171] Евгений Люлин: "Надо обеспечить безопасность сайтов органов власти, используя отечественное программное обеспечение"
24 октября 2022 18:16  [337] Евгений Люлин: "Работа Ассоциации законодателей ПФО признана самой эффективной"
24 октября 2022 16:06  [263] Первое заседание Координационного совета по обеспечению нужд спецоперации пройдёт 25 октября
23 октября 2022 19:41  [447] Дмитрий Чернышенко оценил развитие кластера "Арзамас-Дивеево-Саров"
23 октября 2022 09:54  [455] Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров обсудили поддержку мобилизованных в ПФО
21 октября 2022 21:55  [857] Глеб Никитин провёл заседание регионального оперштаба
21 октября 2022 19:09  [1077] Эксперт-мониторинг событий c 14 по 21 октября 2022 года от АНО "Минин-центр"
21 октября 2022 16:44  [411] Координационный cовет для обеспечения нужд спецоперации создан в России
21 октября 2022 10:33  [331] Артем Кавинов: "Взятые предвыборные обязательства и планы развития будут выполняться"
Политика

Депутат Госдумы Юрий Станкевич просит нижегородских полицейских взять на контроль дело о мошенничестве в отношении пенсионерки

25 октября 2022 15:12  [214] Политика
Фото: nnov.er.ru

Фото: nnov.er.ru

Депутат Госдумы от Нижегородской области Юрий Станкевич направил письма на имя начальника ГУ МВД России по Нижегородской области и главы Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области с просьбой взять на личный контроль проведение проверки по заявлению жителя Нижнего Новгорода об обмане мошенниками его пожилой матери и высказанной ими угрозы убийством. Об этом сообщается на сайте нижегородского отделения "Единой России" nnov.er.ru.

"Мошенники приходят в квартиры к пенсионерам и под предлогом очистки вентиляционных труб требуют от них по 14-16 тысяч рублей.Когда пожилые люди понимают, что их обманули, и связываются с мошенниками, те начинают им угрожать расправой. Это совершенно бесчеловечно и подло. Прошу начальника ГУ МВД России по Нижегородской области Юрия Арсентьева и главу Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области Айрата Ахметшина взять работу по заявлениям граждан на личный контроль",- сообщает Юрий Станкевич.

Также депутат обращает внимание, что слова возможных подозреваемых обязательно должны быть проверены на экстремизм. Так, в своем обращении к журналистам мужчина рассказывал, что мошенники, не желая возвращать деньги, сказали, что намерены "перерезать" ему горло, "как и всем русским баранам".

"Прошу максимально оперативно провести комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых", - обратился к правоохранителям Юрий Станкевич.

Депутат высказал убежденность, что жертвами мошенников могли стать и другие пенсионеры.

"Латентность преступлений зачастую высокая и потерпевшие могли не сообщить об обмане в полицию.Но это не значит, что без заявлений работа не должна проводиться.Надо обойти соседей потерпевшей, жителей ближайших домов. Эти мошенники, вероятно, обманули многих пожилых граждан. И безнаказанными деяния остаться не должны", - добавил Юрий Станкевич.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph