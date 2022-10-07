Депутат Госдумы Юрий Станкевич просит нижегородских полицейских взять на контроль дело о мошенничестве в отношении пенсионерки Политика

Фото: nnov.er.ru

Депутат Госдумы от Нижегородской области Юрий Станкевич направил письма на имя начальника ГУ МВД России по Нижегородской области и главы Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области с просьбой взять на личный контроль проведение проверки по заявлению жителя Нижнего Новгорода об обмане мошенниками его пожилой матери и высказанной ими угрозы убийством. Об этом сообщается на сайте нижегородского отделения "Единой России" nnov.er.ru.

"Мошенники приходят в квартиры к пенсионерам и под предлогом очистки вентиляционных труб требуют от них по 14-16 тысяч рублей.Когда пожилые люди понимают, что их обманули, и связываются с мошенниками, те начинают им угрожать расправой. Это совершенно бесчеловечно и подло. Прошу начальника ГУ МВД России по Нижегородской области Юрия Арсентьева и главу Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области Айрата Ахметшина взять работу по заявлениям граждан на личный контроль",- сообщает Юрий Станкевич.

Также депутат обращает внимание, что слова возможных подозреваемых обязательно должны быть проверены на экстремизм. Так, в своем обращении к журналистам мужчина рассказывал, что мошенники, не желая возвращать деньги, сказали, что намерены "перерезать" ему горло, "как и всем русским баранам".

"Прошу максимально оперативно провести комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых", - обратился к правоохранителям Юрий Станкевич.

Депутат высказал убежденность, что жертвами мошенников могли стать и другие пенсионеры.

"Латентность преступлений зачастую высокая и потерпевшие могли не сообщить об обмане в полицию.Но это не значит, что без заявлений работа не должна проводиться.Надо обойти соседей потерпевшей, жителей ближайших домов. Эти мошенники, вероятно, обманули многих пожилых граждан. И безнаказанными деяния остаться не должны", - добавил Юрий Станкевич.