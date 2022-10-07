Гала-концерт в честь столетия российского джаза прошёл в Нижегородской филармонии Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 24 октября состоялся гала-концерт, приуроченный к 100-летию российского джаза. Организовал мероприятие Фонд Игоря Бутмана. Этот концерт является частью большого проекта "От Калининграда до Сахалина", который охватывает 18 городов страны.

"Я считаю, что российский джаз набирает ту силу творчества, ту силу вдохновения, ту силу мастерства, которая, конечно, предопределит будущее джаза всего, не только российского - но и мирового", - подчеркнул знаменитый российский саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман.

Подобный концерт - значимое мероприятие для города: не каждый день здесь на одной сцене играют всемирно известные музыканты, признанные звёзды джаза. И зрители, заполнившие зал и предвкушавшие творческую феерию, бесспорно, остались под впечатлением. Прекрасная музыка, импровизации, шутки, аплодисменты и душевная атмосфера царили в Нижегородской филармонии имени Ростроповича в течение почти трёхчасового концерта.

Вечер открыли Игорь Бутман и замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович. Они напомнили зрителям, что история российского джаза началась с концерта оркестра Валентина Парнаха, который состоялся 1 октября 1922 года в Москве. Но и для музыкального Нижнего Новгорода этот год является юбилейным: в 1982 году, 40 лет назад, в Горьком прошёл первый джазовый фестиваль, организованный Вячеславом Улановым.

А вот первые джазовые коллективы в Горьком стали появляться ещё в 1960-х годах. Тогда почти в каждом кинотеатре города был свой биг-бэнд, а при каждом биг-бэнде - свой кинотеатр, пошутил Игорь Бутман.

И очень символично, что концерт открыл один из самых известных нижегородских джазовых коллективов - биг-бэнд под управлением Михаила Петропавловского. А затем разогретые зрители погрузились в знакомые мелодии, авторские аранжировки - и понеслись по волнам битов и свинга.

В этот вечер на сцене выступали пианисты Олег Аккуратов и Андрей Кондаков, гитарист Евгений Побожий, трубач Пётр Востоков, трио Даниила Крамера, Московский джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана.

Вокальные партии исполняли уникальный Олег Аккуратов, экзотичная Фантине Притула и конечно, народная артистка России Лариса Долина - чьё имя неразрывно связано с джазом.

"У меня такое ощущение, что люди приходят совершенно подготовленными на наши концерты, они с самой первой ноты, которая прозвучала, просто заводятся. И приём на протяжении 2,5 часов просто фантастический. Люди хотят позитива, ищут в этой музыке что-то новое и уходят от негативных мыслей", - отметила Лариса Долина.

Напомним, в рамках программы концерта Игорь Бутман подарил новый саксофон юному музыканту, эвакуированному в Нижегородскую область из Днепропетровской.

Фото: Александр Воложанин