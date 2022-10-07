Мобилизованным россиянам предложили досрочно закрыть полис ОСАГО Общество

Центробанк выступил с предложением дать возможность мобилизованным россиянам досрочно расторгнуть договор ОСАГО и вернуть часть стоимости полиса за неиспользованный период.

Данный проект указания ЦБ вынесен на общественное обсуждение и опубликован на сайте регулятора, сообщает телеканал "360".

Согласно предложению Центробанка, мобилизованные автовладельцы смогут обратиться в страховую компанию с соответствующим заявлением. Направить документ можно как в офисе, так и через личный кабинет на сайте страховщика.

Причём правом досрочно отказаться от ОСАГО за мобилизованного сможет воспользоваться и его родственник или знакомый, на которого оформлена нотариальную доверенность.

Предложения и замечания по предлагаемой инициативе принимаются регулятором до 10 ноября.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение ввести ещё одну дополнительную меру поддержки мобилизованных жителей региона - освободить владельцев транспортных средств от уплаты транспортного налога за 2021 год.