Мобилизованным россиянам предложили досрочно закрыть полис ОСАГО

Центробанк выступил с предложением дать возможность мобилизованным россиянам досрочно расторгнуть договор ОСАГО и вернуть часть стоимости полиса за неиспользованный период.
Данный проект указания ЦБ вынесен на общественное обсуждение и опубликован на сайте регулятора, сообщает телеканал "360".
Согласно предложению Центробанка, мобилизованные автовладельцы смогут обратиться в страховую компанию с соответствующим заявлением. Направить документ можно как в офисе, так и через личный кабинет на сайте страховщика.
Причём правом досрочно отказаться от ОСАГО за мобилизованного сможет воспользоваться и его родственник или знакомый, на которого оформлена нотариальную доверенность.
Предложения и замечания по предлагаемой инициативе принимаются регулятором до 10 ноября.
Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение ввести ещё одну дополнительную меру поддержки мобилизованных жителей региона - освободить владельцев транспортных средств от уплаты транспортного налога за 2021 год.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+