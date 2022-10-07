Полимерное сырье из Южной Кореи в России

Учёные выделяют несколько факторов, которые характеризуют переход мирового сообщества от индустриальной фазы развития к постиндустриальной. Наряду с компьютерами критерием перехода называют повсеместное распространение пластмасс, то есть полимеров во всех их формах.

Действительно, полимеры прочно вошли в жизнь каждого современного человека. Их применение позволяет производителю снижать цены на продукцию, ведь качественные характеристики полимеров могут быть любыми. Производится пластмасса почти во всех странах мира, однако лишь немногие государства могут похвастать большим ростером торговых марок, различающихся как по цене, так и по качеству.

Южная Корея как мировой лидер по производству полимеров

Южная Корея в 1980-е гг. пережила экономический бум, и развитию химической промышленности государство уделило не меньше внимания, чем машиностроению. Как результат, на сегодняшний день Республика Корея является одним из мировых лидеров по производству полимеров всех классов. Многие из них вообще не выпускаются в других странах. Так, к примеру, высокотекучий полипропилен, необходимый при производстве медицинских масок, в России не выпускается.

Ведущей компанией в России по продаже полимеров является организация ecpl.ru.

О компании

"Экопластикс" – ведущий поставщик азиатских пластмасс на российском рынке. Сырье доставляется преимущественно из Южной Кореи, хотя часть номенклатурных позиций завозится из других стран юго-восточной Азии.

Ключевым торговым партёром компании является корейская корпорация LG Chem. Срок взаимовыгодного сотрудничества двух организаций насчитывает более 10 лет по состоянию на 2022 год.

Товарная палитра

Товарная палитра «Экопластикс» выложена на сайте ecpl.ru. Продажи полимеров ведутся в соответствии с производственным рядом основного южнокорейского поставщика. Собственная складская сеть позволяет "Экопластикс" держать на товар цены ниже, чем у конкурентов.

Среди всех товарных позиций каталога есть уникальные для российского рынка. Например, сверхтекучий полипропилен или смесь этилена с винилацетаном.

Доставка и оплата

Минимальный объем заказа – один мешок. Компания имеет собственную сеть складов в России, которые расположены в крупнейших городах, в том числе в Москве. Потому большинство полимеров могут быть доставлены заказчику удобным способом в кратчайшие сроки.

Оплата покупки для юридических лиц возможна по безналичному расчету.

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