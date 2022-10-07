Отцы детей-инвалидов получили освобождение от частичной мобилизации Общество

Отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье получили освобождение от частичной мобилизации. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нину Останину.

По словам депутата, 26 октября в директиву Генштаба, касающуюся освобождения от частичной мобилизации, внесли два изменения.

Во-первых, в документе закреплено право на освобождение от частичной мобилизации для отцов двоих детей, жёны которых находятся на 22-й неделе беременности.

Ещё одна поправка касается отцов детей-инвалидов: их также освободили от частичной мобилизации вне зависимости от того, сколько детей воспитывается в семье.

Останина уточнила, что соответствующая директива будет действовать до окончания СВО.

Напомним, ранее главы семей с тремя и более детьми получили отсрочку от частичной мобилизации.

Также в рамках частичной мобилизации в армию отсрочку получили студенты и аспиранты, IT-специалисты, работники организаций оборонно-промышленного комплекса, СМИ и финансовой сферы.

губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о дополнительных мерах поддержки мобилизованных жителей региона. Так, их семьям гарантированы 50% компенсация коммунальных платежей, освобождение от платы за детские сады, предоставление бесплатного горячего питания школьникам, бесплатное посещение бюджетных учреждений дополнительного образования, а также ежемесячные выплаты беременным в размере 10 тыс. рублей и на каждого ребёнка в семье в размере 10 тыс. рублей.