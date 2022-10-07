Дополнительные 27,5 млн рублей направят на благоустройство Парковой аллеи в Дзержинске Экономика

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Очередные изменения внесены в бюджет Дзержинска на заседании городской Думы.

Как сообщили в пресс-службе думы, за счет средств межбюджетных трансфертов 27,5 млн. рублей направят на выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории Парковой аллеи с прилегающими к ней территориями, включая сквер Дзержинского.

Также на содержание Центрального парка культуры и отдыха и парка "Утиное озеро" выделяется 8,9 млн. рублей, на обеспечение пожарной безопасности, в том числе оплату компенсационной стоимости зеленых насаждений на участках противопожарных разрывов, - 14,6 млн. рублей.

Кроме того, корректировка бюджета позволит направить почти 30 млн. рублей на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений города.

Существенная сумма средств из местного бюджета поступит на повышение безопасности городских социальных учреждений. Почти 36 млн. рублей пойдет на организацию охраны в школах, детских садах и учреждений дополнительного образования. Более 356 тыс. рублей выделяются на приобретение карт для турникетов системы контроля доступа посещаемости в 22 общеобразовательных учреждениях.