Александр Шаронов: "Инфляция в Нижегородской области ниже средней по ПФО и по России" Экономика

НИА "Нижний Новгород"

Председатель комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области Александр Шаронов на заседании ЗСНО 27 октября отметил положительную динамику в экономике Нижегородской области.

"Я бы отметил, что несмотря ни на какие события у нас исполнение доходной части идёт с ростом по отношению к плану, в том числе по таким базовым налогам, как налог на прибыль, транспортный налог. И на самом деле, это объективный показатель, что в экономике все не так плохо, как мы иногда читаем в некоторых ангажированных СМИ", - сказал Александр Шаронов.

По его словам, экономика Нижегородской области чувствует себя лучше, чем в среднем по России.

"Это подтверждается и цифрами по инфляции более низкими от пункта до полутора пунктов по сравнению со средней по ПФО и средней по России, так и по валовому региональному продукту, который у нас в положительной зоне, который вообще в этом году далеко далеко не у всех субъектов Федерации", - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области регистрируется снижение цен, а также снижение инфляции.