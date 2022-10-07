Что собой представляют артезианские скважины

Это специально сконструированная скважина, используемая для добычи артезианской воды из-под земли.

Это один из способов водоснабжения в частном доме, ведь источник пригоден для использования в ванной, на кухне, а также для полива приусадебного участка.

При отсутствии централизованного водопровода, дает своему владельцу возможность пользоваться качественной питьевой водой, оставаясь независимым от централизованного водоснабжения.

Качество воды

Вода из такого источника более чистая, так как она находится в глубоких слоях грунта и замыкается между водонепроницаемыми слоями, что препятствует проникновению загрязняющих веществ с поверхности.

Часто она обогащена минеральными солями, что делает ее более полезной для здоровья.

Исключено попадание дождевой, канализационной воды, а также других нежелательных элементов на ваш стол.

Преимущества скважин

Обладают следующими плюсами:

Неисчерпаемые запасы;

Не пересыхают в жаркое время;

Высокое качество – чистая вода из подземных пластов;

Может обеспечить относительно большой расход;

Финансовая выгода, т.к. не нужно платить за центральное водоснабжение;

Долговечность. При правильной установке и эксплуатации служит несколько десятков лет;

При необходимости ей могут пользоваться несколько хозяйств, поэтому можно объединиться с соседями, сэкономить при этом.

Технология бурения

Когда площадка готова, приезжает буровая машина.

Основные этапы бурения:

Буровой машиной разрушается, размывается порода с помощью специальных инструментов и раствора; Когда определяется водоносный горизонт, опускаются обсадные трубы, соединяясь в колонну – они не дадут стенкам скважины разрушиться и предотвратят загрязнение грунтовыми водами; В колонну опускают буровую головку, которая раскрывает водоносный слой, осуществляя промывку; Приглашается хозяин для замера глубины; Последний этап – монтаж остального оборудования, и можно полноценно пользоваться скважиной.

Во сколько обойдется артезианская вода из скважины

Стоимость буровых работ за 1 метр начинается от 2.700 рублей, но так как неизвестно, на каком углублении залегает водоносный слой, то мы не можем заранее озвучить полную стоимость.

Полная стоимость бурения артезианских скважин будет известна после учета проведенных работ и использованных материалов.

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Оценим условия пригодности вашего участка, выполнив разведочные работы;

Выполним подготовительные, буровые и монтажные работы;

Качество источника оценим тестами, позаботимся о регистрации скважины;

Проконсультируем по вопросам, возникающим на всех этапах монтажа.

Мы делаем все под ключ, и вам не придется тратить свое время на то, чтобы стучаться в двери офисов учреждений или искать других подрядчиков для выполнения дополнительных работ.

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