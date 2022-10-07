Что собой представляют артезианские скважины

Это специально сконструированная скважина, используемая для добычи артезианской воды из-под земли.
Это один из способов водоснабжения в частном доме, ведь источник пригоден для использования в ванной, на кухне, а также для полива приусадебного участка.
При отсутствии централизованного водопровода, дает своему владельцу возможность пользоваться качественной питьевой водой, оставаясь независимым от централизованного водоснабжения.
Вода из такого источника более чистая, так как она находится в глубоких слоях грунта и замыкается между водонепроницаемыми слоями, что препятствует проникновению загрязняющих веществ с поверхности.
Часто она обогащена минеральными солями, что делает ее более полезной для здоровья.
Исключено попадание дождевой, канализационной воды, а также других нежелательных элементов на ваш стол.
Обладают следующими плюсами:
Когда площадка готова, приезжает буровая машина.
Основные этапы бурения:
Во сколько обойдется артезианская вода из скважины
Стоимость буровых работ за 1 метр начинается от 2.700 рублей, но так как неизвестно, на каком углублении залегает водоносный слой, то мы не можем заранее озвучить полную стоимость.
Полная стоимость бурения артезианских скважин будет известна после учета проведенных работ и использованных материалов.
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