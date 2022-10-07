Фестиваль "Миллионка. Развиваем вместе" пройдёт в Нижнем Новгороде 29 октября

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В историческом квартале под Нижегородским кремлём на Кожевенной улице 29 октября пройдёт фестиваль творчества, ремёсел, культуры и просвещения "Миллионка. Развиваем вместе". Принять участие в нём могут все желающие жители и гости Нижнего Новгорода - как взрослые, так и школьники.
Официальное открытие фестиваля состоится в 12:00 на площади Народного Единства.
Как рассказали организаторы, в программе запланированы познавательные экскурсии, проведут проведут известные нижегородцы - почётный гражданин Нижнего Новгорода Александр Сериков, архитектор Александр Иняев, директор ООО "ПК" Наталья Пронина, а также экскурсоводы Инна Кузнецова, Ольга Шипицина, Майя Панюшкина, Ирина Цыганова, Константин Лашков.
На Кожевенной улице гостей фестиваля ждут сюрпризы: исторические реконструкции, ремесленный и обжорный ряды, фотозоны , мастер-классы от плотников и модельеров. Кроме того, все желающие смогут принять участие в "мужицких забавах" - играх на силу и ловкость.
Кроме этого, участники фестиваля смогут посетить "Ночлежную квартиру", избу-читальню и народную библиотеку и отведать традиционный сбитень с пирожком.
Все мероприятия бесплатные, на экскурсии и лекции необходима предварительная регистрация по ссылке.
Более подробная информация о событиях фестиваля размещена в группе во "Вконтакте".
Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода утвердила архитектурно-художественную концепцию для улицы Кожевенной. Документом определены колористические решения для фасадов зданий, прописаны требования к козырькам входных групп, которые должны быть выполнены из металла с элементами ковки, соответствующей стилистике ХIХ - начала ХХ веков.
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