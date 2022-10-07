Движение транспорта запретят возле Дворца спорта на проспекте Гагарина 31 октября

Фото:
В Нижнем Новгороде 31 октября будут запрещены движение и парковка транспорта по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.
Согласно информации, в указанные дни ограничения будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29) с 7:00 до 22:00.
Ограничения вводятся в связи баскетбольным матчем между клубами "Пари НН" и "МБА" (Москва)".
Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в департаменте.
Ранее сообщалось, что движение транспорта запретят на местном проезде у Гребного канала.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+