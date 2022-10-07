Движение транспорта запретят возле Дворца спорта на проспекте Гагарина 31 октября Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде 31 октября будут запрещены движение и парковка транспорта по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Согласно информации, в указанные дни ограничения будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29) с 7:00 до 22:00.

Ограничения вводятся в связи баскетбольным матчем между клубами "Пари НН" и "МБА" (Москва)".

Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что движение транспорта запретят на местном проезде у Гребного канала.