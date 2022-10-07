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Политика

Константин Костин: "Международные отношения начали меняться, оставляя эпоху однополярного мира позади"

28 октября 2022 16:15  [78] Политика

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", прошедшем в Подмосковье 27 октября, предложил привести систему международных отношений в соответствие с меняющимся миропорядком.

Тема экспертной дискуссии авторитетного клуба "Валдай", была сформулирована в соответствии с актуальными геополитическими процессами: "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". 

Президент России, принявший участие в дискуссии, выступил с программным заявлением, в котором очертил архитектуру нового миропорядка. 

"Настоящая демократия в многополярном мире прежде всего предполагает возможность любого народа, любого общества, любой цивилизации выбирать свой собственный путь. Если такое право есть у США, у стран Евросоюза, то оно, безусловно, есть и у стран Азии, у исламских государств, монархий Персидского залива, государств других континентов. Есть оно, конечно, и у нашей страны, у России, и никто никогда не сможет диктовать нашему народу, какое общество и на каких принципах мы должны строить", — подчеркнул он.

Председатель правления ФоРГО Константин Костин оценил итоги выступления Владимира Путина: 

"Главное в речи Путина — это посыл о том, что мир должен жить не по неким правилам, придуманным одной или несколькими странами, и ими же нарушаемым, когда это выгодно, а на основе норм международного права, признаваемого всеми государствами. Это самое важное", — заметил эксперт.

Международные отношения уже начали меняться, оставляя эпоху однополярного мира позади, добавил Костин. 

"Я бы еще обратил внимание, и Путин об этом уже говорил неоднократно, что бесцеремонные шаги некоторых стран уже привели к тому, что система международных отношений начала меняться, причем в сторону многоцентричности. Возможны реформы международных организаций, и развитие новых больших экономических пространств, но исключительно на принципах добровольности и уважения интересов всех сторон", — заключил он.

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Теги:
Владимир Путин ФоРГО
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