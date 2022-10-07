Два раза в год станет встречаться Юрий Шалабаев с почетными гражданами Нижнего Новгорода Политика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

Глава города Юрий Шалабаев в ходе встречи с почетными гражданами Нижнего Новгорода рассказал о планах по развитию областного центра. Как сообщает пресс-служба мэрии, глава города предложил проводить подобные встречи дважды в год.

"Нам с вами нужно регулярно встречаться, потому что мы просто не имеем права не использовать ваш опыт и не учитывать ваше мнение в решении тех или иных городских вопросов. Будет интересно узнать ваше мнение в отношении направлений развития Нижнего Новгорода", - отметил глава города.

Почетный гражданин Нижнего Новгорода Сергей Гладышев долгое время работал вице-мэром, отвечал за городское хозяйство. По его словам, Юрий Шалабаев показал себя вдумчивым и ответственным руководителем.

"Я очень долго занимался городом, и мне легче оценивать, какие трудности, какие сложности главе приходится преодолевать, для того чтобы решать сложнейшие вопросы: развязки, транспорт. Это всегда было очень тяжело, а сегодня еще тяжелее, потому что количество автомобилей, транспорта увеличивается многократно, а дороги были спроектированы в свое время совсем по другим нормативам. Тем не менее, город преображается", - сказал он.

Заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, почетный гражданин Нижнего Новгорода Николай Сатаев отметил, что главный успех состоит в достигнутом взаимопонимании между городом и областью.

"Губернатор и мэр Нижнего Новгорода конструктивно решают общие вопросы в рабочем порядке. Главное, мы видим, результат этих совместных усилий, какие кардинальные позитивные изменения произошли в Нижнем Новгороде за два года. Мы понимаем, что здесь очевидная заслуга губернатора, в том числе по привлечению финансовых средств, но важна роль и городской администрации по выстраиванию всех процессов. В Нижнем Новгороде создана команда, которая не рубит с плеча, сложные вопросы решает взвешенно. Юрий Шалабаев– финансист, он умеет считать деньги и планировать расходы, а это в настоящее время очень важно", - подчеркнул Николай Сатаев.

"Задача координационного совета – соединить этот опыт и людей, которые прожили жизнь и знают, как надо работать, умеют решать сложные вопросы. Этот опыт бесценен и задача координационного совета – объединить его для решения наших общих задач, которые стоят перед нами в городе, в стране", - отметил советник губернатора Нижегородской области, почетный гражданин города Нижнего Новгорода Сергей Горин.