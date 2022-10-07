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Политика

Глеб Никитин поздравил сотрудников вневедомственной охраны с 70-летием ведомства

29 октября 2022 10:30  [72] Политика

НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников вневедомственной охраны с 70-летием ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Под защитой вневедомственной охраны Нижегородской области находится свыше 37 тыс. объектов различной формы собственности.

Глеб Никитин отметил, что вневедомственная охрана играет серьезную роль в жизни региона.  

"Сотрудники вневедомственной охраны не раз проявляли мужество и отвагу в борьбе с преступностью и защите граждан. Эта служба требует высокого профессионализма и постоянного самосовершенствования. Вы ежедневно вносите свой вклад в обеспечение правопорядка. Сотрудникам и ветеранам вневедомственной охраны желаю здоровья и благополучия!", - сказал Глеб Никитин.

История вневедомственной охраны берет свое начало в 1952 году, когда 29 октября постановлением Правительства Совета Министров СССР было предписано создать Службу вневедомственной охраны при органах милиции. В Горьком было создано Управление вневедомственной наружной сторожевой службы.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 5 апреля 2016 года был создан новый орган федеральной исполнительной власти – Федеральная служба войск национальной гвардии РФ, в состав которой вошла и вневедомственная охрана.

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Теги:
Глеб Никитин
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