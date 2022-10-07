Прокуратура Нижегородской области проверяет инцидент с пожаром на электроподстанции в Сормове

Фото: пресс-служба прокуратуры
НИА "Нижний Новгород"
Прокуратура Нижегородской области проводит проверку в связи с возгоранием на электрической подстанции по улице Ясной в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Инцидент произошел утром 29 октября.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, на место ЧП выехал прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов. Будут установлены причины произошедшего, а также отработана координация действий аварийных служб.
В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения на прилегающей территории.
Ранее сообщалось, что резервуар с остатками нефтепродуктов загорелся в Сормовском районе.
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