Прокуратура Нижегородской области проверяет инцидент с пожаром на электроподстанции в Сормове Происшествия

Фото: пресс-служба прокуратуры

НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку в связи с возгоранием на электрической подстанции по улице Ясной в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Инцидент произошел утром 29 октября.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на место ЧП выехал прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов. Будут установлены причины произошедшего, а также отработана координация действий аварийных служб.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения на прилегающей территории.

Ранее сообщалось, что резервуар с остатками нефтепродуктов загорелся в Сормовском районе.