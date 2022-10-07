Безработная женщина украла металлолом из дачного домика в Богородского районе Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Безработная уроженка Ивановской области совершила кражу металлолома из дачного домика в Богородском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Нижегородской области.

Информация о преступлении поступила от председателя одного из СНТ Богородского муниципального округа.

Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемую, которая проникла в дом и похитила металлические изделия, а также огнетушитель. Стражи порядка установили, что гражданка находится в федеральном розыске.

Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что грабителя пьяных людей задержали в Автозаводском районе.