Грабителя пьяных людей задержали в Автозаводском районе Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородские полицейские задержали грабителя-рецидивиста, подозреваемого в совершении серии преступлений на территории Автозаводского района. Жертвами мужчины становились только те нижегородцы, которые были "подшофе". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В частности, с мая по октябрь 2022 года в полицию Автозаводского района поступило пять заявлений от граждан о хищении их имущества. В момент нападения пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения, причём некоторые даже не могли вспомнить обстоятельства произошедшего.

Первое обращение о поступило 4 мая от 46-летнего мужчины. Он рассказал, что накануне ночью на улице на него напал неизвестный и похитил сотовый телефон, золотые украшения, деньги и банковскую карту. Общий ущерб составил 63 тысяч рублей.

Также от действий злоумышленника пострадала 47-летняя женщина, возвращавшаяся домой из кафе по проспекту Октября. Она рассказала, что мужчина ударил её и похитил золотые украшения и мобильный телефон общей стоимостью 187 тысяч рублей.

22-летний местный житель при похожих обстоятельствах лишился рюкзака с сотовым телефоном, наушниками и банковскими картами. Ущерб был оценен в 40 тысяч рублей.

В результате скрупулёзной работы следователей и оперативников уголовного розыска был задержан 28-летний ранее судимый за совершение грабежей житель Автозаводского района. Он освободился из мест лишения свободы два года назад.

Была установлена его причастность к совершению пяти грабежей: три нападения он совершил в мае и по одному - в июне и октябре.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст.161 УК РФ (грабёж), которые в настоящее время объединены в одно производство.

Действовал злоумышленник по отработанной схеме: примечал на улицах и в кафе граждан, при которых имелись ценные вещи, затем ждал, когда нетрезвая жертва останется одна, дойдёт до безлюдного места - и там совершал нападение.

В настоящее время молодой человек заключён под стражу. Сотрудники уголовного розыска проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее серийного грабителя задержали в Нижегородском районе. Также полицейские задержали грабителей из Сормовского парка.