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Общество

Нижегородская область область заняла 36 место в рейтинге регионов РФ по преступности

31 октября 2022 11:16  [35] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область область заняла 36 место в рейтинге регионов РФ по преступности, составленном РИА Новости.

Согласно информации, в области в период с января по сентябрь текущего года было зарегистрировано 96 преступлений на 10 тысяч человек, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

За первые 9 месяцев 2022 года в Нижегородской области на 10 тысяч человек было совершено 25,7 тяжкий и особо тяжких преступлений, что на 2,7% больше показателей предыдущего года.

Первые три места в рейтинге заняли регионы Кавказа: Чеченская республика (12,5 преступлений), республики Ингушетия (32,9 преступлений) и Дагестан (36,6 преступлений).

Самый высокий уровень преступности был отмечен в Амурской области, где было зарегистрировано 161,8 преступлений на 10 тысяч человек, а также в республиках Алтай (161,6 преступлений) и Бурятия (156 преступлений).

Ранее сообщалось, что уровень преступности в Нижнем Новгороде снизился на 8,7% в 2021 году.

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Теги:
Преступления Рейтинг
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