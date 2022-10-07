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Общество

Олег Лавричев стал почетным гостем фестиваля "Миллионка. Развиваем вместе"

31 октября 2022 13:02  [93] Общество
Фото: Гордума Нижнего Новгорода

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев стал почетным гостем фестиваля творчества, ремесел, культуры и просвещения "Миллионка. Развиваем вместе", который прошел 29 октября на улице Кожевенной. Об том сообщили в пресс-службе думы.

"На Кожевенной улице было многолюдно. Атмосфера удивительная, будто окунулся в XIX век и оказался на знаменитой "босяцкой Миллионке". Фестиваль порадовал своих гостей насыщенной и содержательной программой. Здорово, что главный энтузиаст и идейный вдохновитель проекта "Миллионка", почетный гражданин Нижнего Новгорода Александр Сериков действительно вкладывает душу в дело сохранения культурно-исторического наследия нашего города и находит в этом помощь и поддержку со стороны органов власти всех уровней", - сказал Олег Лавричев.
 
Кожевенная улица удивила гостей фестиваля множеством сюрпризов: историческими реконструкциями, тематическими фотозонами, музыкантами-гуслярами, ремесленными мастерскими под открытым небом (кузнечной, плотницкой, шорной, канатной) и "обжорным" рядом. Все желающие смогли принять участие в играх на силу, ловкость и умения.

Также в рамках фестиваля Олег Лавричев вместе с другими почетными гостями фестиваля посадил мемориальный дуб в честь 300-летия Персидского похода Петра Первого.

"Сама улица Кожевенная приобрела другой облик. Много лет эта территория в центре Нижнего Новгорода была заброшенной. Теперь она благоустроена, памятники архитектуры отреставрированы, но самое главное – она наполнилась жизнью и интересными мероприятиями, на которых всегда аншлаг", - отметил спикер Гордумы.

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Теги:
Олег Лавричев Фестиваль
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