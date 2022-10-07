Нижегородских женщин приглашают связать теплые вещи для военных Общество

Нижегородских женщин приглашают связать теплые вещи для военных. Об этом сообщили в Доме народного единства.

Согласно информации, в рамках акции "Согреваем людей" желающим будет предоставлена пряжа для изготовления теплых вещей, первую партию которых планируется отправить уже через 2 недели.

"Жители Нижегородской области готовы поддерживать военнослужащих и материальными ресурсами, и душевным теплом, что не менее ценно. Мы обеспечиваем им эту возможность и гордимся нашей сплоченностью в этом деле", - подчеркнул руководитель Дома народного единства Константин Исаев.

К акции уже присоединились нижегородских разных возрастов. У некоторых в армии служат члены семьи, а кто-то хочет таким образом выразить свою благодарность военнослужащим.

Ранее сообщалось, что почти тонну вещей, медикаментов и спецоборудования собрали арзамасцы для бойцов танкового батальона им. Козьмы Минина.