Нацпроекты — людям
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
Меры поддержки мобилизованных: выплаты, льготы, помощь семьям
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на ул.Станционной
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
01 ноября 2022 15:07  [1] Нижегородские коммунальщики в 2022 году отремонтировали 438 крыш по требованию ГЖИ
01 ноября 2022 14:54  [38] Торговый центр планируется построить в нижегородском ЖК "Новая Кузнечиха-2"
01 ноября 2022 13:56  [95] Дорогу расширили на участке улицы Деловой в Нижнем Новгороде
01 ноября 2022 13:45  [87] Осенний призыв начался в Нижегородской области 1 ноября
01 ноября 2022 13:27  [92] Школьники Нижегородской области могут принять участие во всероссийской олимпиаде "Безопасные дороги"
01 ноября 2022 13:16  [103] Торжественная церемония награждения детей-героев пройдет в Совете Федерации 3 ноября
01 ноября 2022 12:58  [101] Фонд "ОМК-Участие" представил опыт трансформации Выксы нижегородскому сообществу коммуникаторов
01 ноября 2022 12:50  [112] Почти 10 млн рублей выделено на праздничную ель и оформление Нижнего Новгорода к Новому году
01 ноября 2022 12:19  [103] Почти 30 инициатив будет реализовано в Дзержинске в 2022 году по программе "Вам решать!"
01 ноября 2022 12:08  [115] Нижегородцы могут поддержать земляка Андрея Федякова в финале Всероссийского конкурса "Народный участковый"
Общество

Нижегородские коммунальщики в 2022 году отремонтировали 438 крыш по требованию ГЖИ

01 ноября 2022 15:07  [1] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские коммунальщики в 2022 году отремонтировали 438 крыш по требованию ГЖИ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на части домов ремонтные работы продолжаются до сих пор.

Как отметили в ГЖИ, ремонт кровельного покрытия дома – одна из самых частых причин обращения граждан в ведомство. 

Накануне инспекторы проверили качество ремонта дома по улице Малиновского в Нижнем Новгороде. Жители этого весной обратились в ГЖИ с просьбой помочь в ремонте крыши, так как управляющая компания игнорировала их заявки.

Начальник Нагорного отдела Госжилинспекции Нижегородской области Анна Леонидова рассказала, что работы были выполнены в кратчайшие сроки, несмотря на большой объем работ: протечки были зафиксированы сразу над четырьмя подъездами.

Ранее сообщалось, что почти 260 подъездов отремонтировали по требованиям Госжилинспекции Нижегородской области в 2022 году.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖИ Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph