Нижегородские коммунальщики в 2022 году отремонтировали 438 крыш по требованию ГЖИ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские коммунальщики в 2022 году отремонтировали 438 крыш по требованию ГЖИ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на части домов ремонтные работы продолжаются до сих пор.

Как отметили в ГЖИ, ремонт кровельного покрытия дома – одна из самых частых причин обращения граждан в ведомство.

Накануне инспекторы проверили качество ремонта дома по улице Малиновского в Нижнем Новгороде. Жители этого весной обратились в ГЖИ с просьбой помочь в ремонте крыши, так как управляющая компания игнорировала их заявки.

Начальник Нагорного отдела Госжилинспекции Нижегородской области Анна Леонидова рассказала, что работы были выполнены в кратчайшие сроки, несмотря на большой объем работ: протечки были зафиксированы сразу над четырьмя подъездами.

Ранее сообщалось, что почти 260 подъездов отремонтировали по требованиям Госжилинспекции Нижегородской области в 2022 году.