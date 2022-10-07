Производитель бытовой химии из Нижнего Новгорода стал 195-м участником нацпроекта "Производительность труда" Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Компания "Белая Мануфактура" из Нижнего Новгорода стала 195-м участником национального проекта "Производительность труда" из Нижегородской области. Об этом сообщили в минпроме региона.

Согласно информации, предприятие занимается выпуском и последующей реализацией бытовой химии, косметики, средств личной гигиены и хозтоваров.

"В условиях импортозамещения, когда многие западные компании ушли с российского рынка, спрос на отечественную продукцию значительно возрос, и наши предприятия активно наращивают объемы производства. Так, например, у компании "Белая мануфактура" количество заказов выросло в три раза. Применение инструментов нацпроекта "Производительность труда" позволит предприятию справиться с увеличением объемов без дополнительных затрат", - отметил министр промышленности Нижегородской области Максим Черкасов.

Ранее сообщалось, что компания "Полимерпром" из Нижнего Новгорода увеличит производительность труда на 10%.