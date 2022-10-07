Бесплатные лекции для родителей продолжатся в Нижнем Новгороде в ноябре Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Бесплатные лекции для родителей продолжатся в Нижнем Новгороде в ноябре. Об этом сообщили в Минобре Нижегородской области.

Согласно информации, в рамках проекта "ЛекториУМ - делаем родителей талантливыми" нижегородцам в ноябре расскажут о том, что предпринять в случае зависимости ребенка и как этого избежать, как обучить детей финансовой грамотности, минимизации нецензурных слов в лексиконе подростков, а также познакомят с интересными местами Нижнего Новгорода.

Лекции проводятся экспертами в области психологии, педагогики и медицины. Мероприятия проходят в интерактивном формате: родители не только слушают, но и задают вопросы, участвуют в дискуссиях.

Занятия "ЛекториУМа" проходят по субботам в Детском центре в парке "Швейцария". Для посещения мероприятий необходимо пройти регистрацию на сайте.

Первая ноябрьская лекция на тему опасных зависимостей подростков пройдет уже в эту субботу с 15:00 до 16:00. Ее проведет Рузанна Войнова-Мкртчан, клинический психолог, сертифицированный консультант по химическим зависимостям Московской школы консультантов.

Напомним, первые лекции для нижегородских родителей в парке "Швейцария" прошли в августе и продолжились в октябре.