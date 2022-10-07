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Происшествия

Бывшего директора нижегородского ЕЦМЗ приговорили 3 годам условно за мошенничество

03 ноября 2022 16:48  [73] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Бывшего директора нижегородского "Единого центра муниципального заказа" приговорили к 3 годам условно за мошенничество. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, подсудимый с сентября 2018 года по октябрь 2019 года представлял ложные командировочные удостоверения и документы о командировочных расходах.

Таким образом, из средств муниципального учреждения он похитил более 220 тысяч рублей, освобождая себя от затрат на проезд в Тамбов и Москву, а также личные нужны, не связанные с рабочей деятельностью. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

Напомним, что Владимир Жмакин, который возглавлял ЕЦМЗ в указанный период, был уволен в конце октября 2019 года. В администрации тогда сказали, что Жмакин покинул пост по собственному желанию. Перед увольнением он долгое время находился на больничном. С тех пор, как Владимир Жмакин стал руководителем МП в сентябре 2018 года, ЕЦМЗ регулярно проводил закупки продуктов у единственных поставщиков без конкурсов, что было основанием для возбуждения дел нижегородским УФАС.

Кроме того, на Александра Банцекина, который был назначен на должность директора ЕЦМЗ в конце декабря 2019 года, было возбуждено уголовное дело за начисление себе премий. Он был уволен в августе 2021 года.

В 2022 году предприятие было решено ликвидировать. Планируется, что это произойдет до конца года.

По словам директора департамента экономического развития Нижнего Новгорода Марины Антиповой, на предприятии образовался серьёзный кассовый разрыв. Оно работает в убыток, поскольку контракты на поставку заключались в декабре по ценам, которые значительно отличались от сегодняшних.

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Теги:
Мошенничество
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