Александр Банцекин возглавил нижегородский "ЕЦМЗ" Политика

Александр Банцекин назначен генеральным директором МП "Единый центр муниципального заказа" (МП "ЕЦМЗ"). Соответствующее постановление подписал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. Об этом сообщили в городском департаменте кадровой политики.

Банцекин приступил к работе в новой должности с 17 декабря 2019 года. До этого назначения он работал в ГКУ Нижегородской области "Агентство по развитию производства, кооперации и конкуренции". В его должностные обязанности входило взаимодействие с государственными и муниципальными заказчиками региона, с поставщиками товаров, работ, услуг с целью обеспечения прозрачности и повышения экономической эффективности закупочной деятельности в Нижегородской области, а также разработка мероприятий, направленных на развитие производственной кооперации.

До 2011 года Александр Банцекин занимался организацией розничной торговли, а также закупкой и продажей в коммерческих компаниях.

Недавно стало известно, что "ЕЦМЗ" переименуют.

Кроме того, назначенный в ноябре этого года руководитель Ирина Тарасова ушла из "ЕЦМЗ" в декабре этого года. Напомним, что предыдущий директор "ЕЦМЗ" Владимир Жмакин был уволен в конце октября. В администрации тогда сказали, что Жмакин покинул пост по собственному желанию. Перед увольнением он долгое время находился на больничном. Напомним также, что с тех пор, как Владимир Жмакин стал руководителем МП в сентябре прошлого года, ЕЦМЗ регулярно проводил закупки продуктов у единственных поставщиков без конкурсов, что было основанием для возбуждения дел нижегородским УФАС.

В ноябре суд оштрафовал "ЕЦМЗ" на 400 тысяч рублей за нарушение условий хранения продуктов.

В середине октября в школе №47 (пр.Гагарина) произошла групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией - заболели 26 детей. Выяснилось, что работник пищеблока этой школы является носителем дизентерии. В учебном заведении, организатором питания которой является МП "ЕЦМЗ", был объявлен карантин.