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Общество

Метро Нижнего Новгорода оборудуют системой распознавания лиц

09 ноября 2022 14:18  [62] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Метро Нижнего Новгорода оборудуют системой распознавания лиц. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, на разработку проектно-сметной документации системы МП "Нижегородское метро" выделило 8,3 млн рублей.

Проект должен включать в себя пункты управления, сигнализация в 48 вентиляционных киосках и камеры интеллектуального видеонаблюдения с распознаванием лиц в вестибюлях всех 14 станций нижегородского метро.

Отмечается, что видеонаблюдение позволит обнаружить людей, упавших на рейсы, зафиксировать проход в запрещенную зону. Также она поможет распознать людей, находящихся в поиске.

Подрядчик будет определен 23 ноября. Разработка документации должна завершиться в течение полугода.

Ранее на внеочередном заседании антитеррористической комиссии были выработаны дополнительные меры по обеспечению безопасности метро Нижнего Новгорода.

Также напомним, что более 1,6 млрд рублей выделено на установку 641 камеры видеонаблюдения в Нижнем Новгороде до 2028 года.

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Теги:
Безопасность Метро
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