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Особенности выбора механических напольных часов

11 ноября 2022 10:36  [178]

С давних веков человеку необходимо было как-то определять время. Это требовалось не только для простых работников, но и для ученых. Египтяне создавали особенные песочные варианты, а китайцы - сложные устройства с водой, с помощью которых можно было вести временной подсчет.

В 16 столетии были придуманы напольные часы с боем. В то время такими предметами украшали фамильные замки и, как следствие, позволить их себе могли только богатые слои общества. Изготавливались варианты с боем и без него. Они подчеркивали следование традициям и демонстрировали богатство хозяев.

Современные напольные часы

Сегодня особой популярностью пользуются отечественные напольные механические часы производства Columbus, в которых установлен надежный немецкий механизм Hermle. Такие часы отличаются стильным дизайном, высоким качеством исполнения, надежностью и долгим сроком службы. Посмотреть варианты напольных механических часов можно на сайте deccon.ru.

При изготовлении часов применяется современное автоматизированное оборудование, что позволяет максимально снизить процент брака. Использование немецких механизмов Hermle дает возможность оборудовать часы надежной начинкой, которая эффективно будет выполнять свои функции на протяжении многих лет. Механизм отличается высокой точностью, поэтому вы всегда будете знать точное время. Напольные часы механические, представленные в широком ассортименте на сайте deccon.ru, станут полноценным элементом интерьера каждого дома.

Выбираем напольные часы

Чтобы атмосфера была уютнее, а домашний уголок стал милее, нужно основательно подойти к покупке напольных часов. Если вы хотите, чтобы изделие могло быть поводом для радости и хорошего настроения много лет, учитывайте следующие пункты:

  • Габариты помещения. В малогабаритной квартире объемный предмет создаст ощущение тесноты и загроможденности, будет смотреться инородно. Лучший выход – загородный дом или квартира с большой площадью.
  • Внутренний механизм: кварц либо механика. Механическое устройство требует подзавода (при отсутствии автоподзавода), но ход его более точен.
  • Оформление интерьера. Представленное изобретение существует в различных оформлениях: рококо, классика, эко-стиль и так далее.

На сайте deccon.ru вы найдете много дорогих оригинальных напольных часов, выполненных в различных стилях, например, классика, барокко, модерн и иные. Более современные изделия изготавливаются не только из стали и стекла, но и из дерева.

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