Нижегородские "Волонтеры Победы" доставили продукты питания для 20 нуждающихся нижегородцев

Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”
НИА "Нижний Новгород"
Благотворительный фонд "Дари еду" и нижегородские "Волонтеры Победы" начали доставлять продуктовые наборы нуждающимся нижегородцам. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".
Согласно информации, помощь получили уже 20 жителей региона. В их числе одинокие пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи с детьми и ряд других социальных категорий граждан.
"Мы рады помочь в реализации такого полезного и важного проекта для социально незащищенных слоев населения в Нижегородской области. Доставка продуктов - очень доступный благотворительный формат, такая помощь всегда актуальна. Наша команда тоже ежедневно оказывает социально-бытовую помощь нуждающимся людям, собирает и передает гуманитарные наборы для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.
Ранее сообщалось, что ситуационный центр "Волонтеров Победы" в Нижнем Новгороде выполнил более 100 заявок.
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