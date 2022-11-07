Руководителей подрядчика ликвидации "Чёрной дыры" в Дзержинске заключили под стражу Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Руководителей подрядчика ликвидации "Чёрной дыры" в Дзержинске заключили под стражу. Информация об этом размещена на сайте Басманного суда Москвы.

Согласно информации, в отношении генерального директора ООО "ГЭС-Экотехнологии" Валерия Меркулова, президента компании "Газэнергострой" Сергея Чернина и главы ООО "Институт Газэнергострой" Дмитрия Сучкова возбуждены уголовные дела по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

11 ноября Басманный суд удовлетворил ходатайство об их заключении под стражу.

Напомним, ООО "ГазЭнергоСтрой-Экологические технологии" являлось подрядчиком ликвидации трех объектов накопленного вреда в Дзержинске.

Ликвидировать "Чёрную дыру" в Дзержинске планировалось до конца 2021 года, однако эти работы до сих пор не завершены. Работы на "Белом море" завершились в феврале 2020 года, на "Игумново" – в мае 2020 года.

В 2020 году Счетная Палата РФ выявила ряд недоработок в ликвидации свалки промышленных отходов "Чёрная дыра", полигона ТБО "Игумново" и шламонакопителя "Белое море" на территории Дзержинска.

В 2021 году подрядчик был оштрафован за нарушение проектной документации.

По проекту процесс обезвреживания отходов должен идти непрерывно в течение суток весь период работ, но фактически простои оборудования составляли до 49% общего времени. Кроме того, компанией "ГазЭнергоСтрой-Экологические технологии", вопреки проектной документации, не соблюдались технологии термического обезвреживания и термолизной деструкции.