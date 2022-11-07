Два штабных автомобиля для тушения лесных пожаров в Нижегородской области закупят в 2023 году Общество

НИА "Нижний Новгород"

Для обеспечения охраны окружающей среды и защиты лесов от пожара в 2023 году планируется приобрести два подвижных пунктов управления, на базе автомобилей повышенной проходимости.

Об этом на заседании комитета нижегородского Заксобрания по экологии сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

Особенностью данных машин является то, что у них имеется все необходимое оборудование для эффективной координации действий по тушению лесного пожара.

"Наш регион занимает первое место среди субъектов ПФО и 3 место в России по сохранению лесного фонда. Это отличный показатель, которого нам удалось добиться совместно с профильным министерством. Отмечу, что объём лесовосстановления в Нижегородской области выше среднего по Приволжскому федеральному округу на 32% и составляет около 12 тыс га ежегодно, а в 2023 году лес будет восстановлен на общей площади не менее 14 тыс га", - отметил председатель комитета по экологии и природным ресурсам ЗСНО Владислав Атмахов.

Ранее сообщалось, что новая техника поступила на вооружение лесопожарных станций Нижегородской области.