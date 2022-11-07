Максимальный уровень угрозы теракта введен в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Максимальный уровень угрозы теракта введен в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, особый режим готовности действует в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково.

"Известия" уточняют, что аналогичный уровень с 10 ноября по указу Ространснадзора введен в аэропорту Санкт-Петербурга "Пулково".

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе аэропорта им. Чкалова, в воздушной гавани для обеспечения безопасности "принимаются все меры, предусмотренные действующим законодательством и согласованные с соответствующими федеральными и региональными органами исполнительной власти".

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказал, что максимальный уровень угрозы вводится при наличии информации о планируемом теракте. Такой режим действует до 15 дней и может быть продлен.

В рамках уровня максимальной угрозы в аэропортах увеличивается число сотрудником со средствами досмотра и количество мобильных групп быстрого реагирования.

Перед полетами стюарды будут дополнительно осматривать все бардачки, шкафчики в туалетах, контейнеры, служебные отсеки и другие пространства, а на борт самолета не будут допускаться посторонние.

Пассажирам же рекомендуется обращать внимание на подозрительные предметы и странное поведение, заранее приезжать в аэропорт перед полетом, следить за багажом, а также не перевозить никакие посылки от знакомых и незнакомых людей.

Напомним, в Нижегородской области с 19 октября действует уровень базовой готовности.