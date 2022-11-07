Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
Конкурс на пост главы Нижегородского района
Беспилотники запретили запускать в Нижегородской области
Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
17 ноября 2022 19:02  [115] Безбарьерная среда создана в 97 школах и детсадах Нижнего Новгорода
17 ноября 2022 18:50  [159] Отраслевая рабочая группа по цифровизации городского хозяйства создана в Нижнем Новгороде по инициативе "Нижегородского водоканала"
17 ноября 2022 18:36  [189] Дополнительная спецтехника выпущена на улицы Нижнего Новгорода из-за снежного циклона
17 ноября 2022 18:06  [140] Нижегородские экологические проекты вошли в шорт-листы федеральной "Зелёной премии"
17 ноября 2022 17:44  [148] Эксперт рассказал о нюансах введения единой школьной формы в России
17 ноября 2022 17:26  [135] Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта 18-21 ноября
17 ноября 2022 16:34  [163] Электричка "Варя - Починки" в Нижнем Новгороде в 2022 году перевезла 1 млн пассажиров
17 ноября 2022 16:15  [142] ПИМУ вошёл в единый реестр ЕАЭС по проведению клинических испытаний
17 ноября 2022 15:45  [160] Депутаты ЗСНО поддержали идею о бесплатном проезде по платным трассам для школьных автобусов
17 ноября 2022 15:34  [150] Движение транспорта запретят возле Дворца спорта на пр.Гагарина 18 и 19 ноября
Общество

Максимальный уровень угрозы теракта введен в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга

16 ноября 2022 17:00  [230] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Максимальный уровень угрозы теракта введен в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, особый режим готовности действует в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково.

"Известия" уточняют, что аналогичный уровень с 10 ноября по указу Ространснадзора введен в аэропорту Санкт-Петербурга "Пулково".

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе аэропорта им. Чкалова, в воздушной гавани для обеспечения безопасности "принимаются все меры, предусмотренные действующим законодательством и согласованные с соответствующими федеральными и региональными органами исполнительной власти".

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказал, что максимальный уровень угрозы вводится при наличии информации о планируемом теракте. Такой режим действует до 15 дней и может быть продлен.

В рамках уровня максимальной угрозы в аэропортах увеличивается число сотрудником со средствами досмотра и количество мобильных групп быстрого реагирования.

Перед полетами стюарды будут дополнительно осматривать все бардачки, шкафчики в туалетах, контейнеры, служебные отсеки и другие пространства, а на борт самолета не будут допускаться посторонние.

Пассажирам же рекомендуется обращать внимание на подозрительные предметы и странное поведение, заранее приезжать в аэропорт перед полетом, следить за багажом, а также не перевозить никакие посылки от знакомых и незнакомых людей.

Напомним, в Нижегородской области с 19 октября действует уровень базовой готовности.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аэропорт Безопасность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Прямая линия с Губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph