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Почти 60 случаев бешенства зафиксировано в Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.
Согласно информации, по данным на 16 ноября в Нижегородской области зарегистрировали 57 случаев бешенства в 23 районах региона.
В настоящее время карантин по данному заболеванию действует в 9 районах: Дальнеконстантиновском, Арзамасском, Починковском, Володарском, Павловском, Воротынском, Чкаловском, Лукояновском и Балахнинском.
Также отмечается увеличение числа заболеваний в сравнении с 2021 годом. В прошлом году было зарегистрировано 45 случаев бешенства животных в 22 районах.
Ранее сообщалось, что около 70 тысяч доз оральной вакцины против бешенства распространят в лесах Нижегородской области.
Также напомним, что более 370 тысяч животных привили от бешенства в Нижегородской области в 2022 году.
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