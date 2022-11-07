Почти 60 случаев бешенства зафиксировано в Нижегородской области в 2022 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 60 случаев бешенства зафиксировано в Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.

Согласно информации, по данным на 16 ноября в Нижегородской области зарегистрировали 57 случаев бешенства в 23 районах региона.

В настоящее время карантин по данному заболеванию действует в 9 районах: Дальнеконстантиновском, Арзамасском, Починковском, Володарском, Павловском, Воротынском, Чкаловском, Лукояновском и Балахнинском.

Также отмечается увеличение числа заболеваний в сравнении с 2021 годом. В прошлом году было зарегистрировано 45 случаев бешенства животных в 22 районах.

Ранее сообщалось, что около 70 тысяч доз оральной вакцины против бешенства распространят в лесах Нижегородской области.

Также напомним, что более 370 тысяч животных привили от бешенства в Нижегородской области в 2022 году.