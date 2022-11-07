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Законодательное регулирование фотосъемки

17 ноября 2022 12:30  [90]

Российское законодательство не содержит единого свода норм, регулирующего правила проведения фото- и видеосъемки. В каждой ситуации приходится ориентироваться на отраслевые нормативные акты с учетом сопутствующих обстоятельств. Научиться анализировать и применять нормы права помогут курсы профессиональной подготовки по юриспруденции.

Можно ли фотографировать в общественных местах?

Статья 29 Конституции РФ устанавливает право каждого человека на свободный поиск, создание, получение, передачу и распространение сведений способами, которые не противоречат закону. Фотосъемка людей, предметов и явлений — один из способов получить и зафиксировать информацию.

Согласно части 3 статьи 55 Конституции РФ, ограничить права человека может только федеральное законодательство и только при необходимости защиты государственного строя, жизни, прав и интересов населения и поддержания госбезопасности. Следовательно, людей, предметы и явления можно без ограничений фотографировать, если это не запрещено отраслевым законом.

Можно ли фотографировать человека без его согласия?

Охрану изображений граждан регулирует статья 152.1 Гражданского кодекса РФ. Согласно ей, публиковать и использовать фотографии граждан можно только при наличии их согласия. Исключением являются следующие случаи:

  • изображение используется в интересах государства, общества или публичной деятельности запечатленного лица;
  • фотография была сделана в процессе публичной съемки, если заснятый человек — не центральный объект;
  • изображенный позировал за оплату;

Таким образом, незнакомых людей можно фотографировать, однако в общем случае публиковать сделанные фото можно только с согласия изображенных.

Где нельзя фотографировать?

Законодательство содержит ряд ограничений на съемку, согласно которым фотографировать нельзя:

  • если действия нарушают право на неприкосновенность частной жизни;
  • внутри служебных и инженерных помещений аэропортов и вокзалов;
  • на территории иностранных посольств;
  • внутри и снаружи объектов, которые являются государственной тайной;
  • вблизи таможенных пунктов и государственной границы;
  • на территории военных частей;
  • внутри атомных и гидроэлектростанций;
  • без наличия разрешения внутри тюрем, судов и служебных помещений;
  • на закрытых заседаниях Государственной думы.

Также существует ограничение на фотосъемку на станциях метрополитена. На них нельзя снимать с применением штативов и конструкций, которые могут создать помехи перемещению сотрудников и пассажиров. Запрещено и использование вспышки, которая может ослепить машинистов, сотрудников и пассажиров и спровоцировать аварийную ситуацию.

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