Законодательное регулирование фотосъемки

Российское законодательство не содержит единого свода норм, регулирующего правила проведения фото- и видеосъемки. В каждой ситуации приходится ориентироваться на отраслевые нормативные акты с учетом сопутствующих обстоятельств. Научиться анализировать и применять нормы права помогут курсы профессиональной подготовки по юриспруденции.
Статья 29 Конституции РФ устанавливает право каждого человека на свободный поиск, создание, получение, передачу и распространение сведений способами, которые не противоречат закону. Фотосъемка людей, предметов и явлений — один из способов получить и зафиксировать информацию.
Согласно части 3 статьи 55 Конституции РФ, ограничить права человека может только федеральное законодательство и только при необходимости защиты государственного строя, жизни, прав и интересов населения и поддержания госбезопасности. Следовательно, людей, предметы и явления можно без ограничений фотографировать, если это не запрещено отраслевым законом.
Охрану изображений граждан регулирует статья 152.1 Гражданского кодекса РФ. Согласно ей, публиковать и использовать фотографии граждан можно только при наличии их согласия. Исключением являются следующие случаи:
Таким образом, незнакомых людей можно фотографировать, однако в общем случае публиковать сделанные фото можно только с согласия изображенных.
Законодательство содержит ряд ограничений на съемку, согласно которым фотографировать нельзя:
Также существует ограничение на фотосъемку на станциях метрополитена. На них нельзя снимать с применением штативов и конструкций, которые могут создать помехи перемещению сотрудников и пассажиров. Запрещено и использование вспышки, которая может ослепить машинистов, сотрудников и пассажиров и спровоцировать аварийную ситуацию.
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