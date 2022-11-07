Пансионаты для пожилых людей

Когда наступает момент, когда уже не в состоянии совмещать повседневные обязанности, такие как: работа и ведение домашнего хозяйства с уходом за пожилым родственником, хорошим решением может стать дом престарелых. Частные пансионаты для пожилых дают возможность пожилым людям находится под круглосуточным уходом квалифицированного ухода и медицинского персонала. Они помогают пожилым людям в повседневной жизни, предоставляя им дополнительные занятия, развлечения и необходимую помощь.

В пансионате предлагают:

одноместные и двухместные номера,

медицинские услуги в соответствии с результатами медицинской диагностики,

круглосуточный уход за больными,

медицинский уход,

следить за состоянием здоровья пациентов,

система мониторинга мест общего пользования объекта,

система призыва,

беспороговые архитектурные решения,

основные косметологические процедуры,

домашняя кухня в соответствии с необходимым состоянием здоровья подопечных, рациональное питание.

Пациент почувствует себя замеченным и получит соответствующую поддержку – не только медицинскую. "Теплота и забота" специализируется на помощи пожилым людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации и нуждаются в постоянном медицинском и социальном уходе. Основанием для оказываемых услуг является состояние здоровья пациента, а выбор соответствующих услуг определяется дисфункциями, которые сопровождают пациента. Их команда состоит из профессиональных людей, полных энтузиазма и сочувствия, поэтому «Теплота и забота» является безопасным домом престарелых для больных, в том числе при болезни Альцгеймера и других заболеваниях, требующих специализированной поддержки и профессиональной помощи.

Их миссия

В частный дом престарелых "Теплота и забота" принимаются пациенты со всей Москвы и области. Они предлагают место для всех, кто хотел бы получить профессиональную поддержку и в то же время чувствовать себя как дома. Пансионат - это современное учреждение, которое предоставляет высококачественные медицинские услуги, сохраняя при этом гостиничный уровень социальных и бытовых услуг.

Частный пансионат

Их первоочередная цель – оказание отдельным пациентам медицинских услуг по сохранению, восстановлению и сохранению их здоровья в условиях, не вызывающих негативных ассоциаций, связанных с госпитализацией или другими лечебными учреждениями.

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