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Пансионаты для пожилых людей

17 ноября 2022 15:16  [84]

Когда наступает момент, когда уже не в состоянии совмещать повседневные обязанности, такие как: работа и ведение домашнего хозяйства с уходом за пожилым родственником, хорошим решением может стать дом престарелых. Частные пансионаты для пожилых дают возможность пожилым людям находится под круглосуточным уходом квалифицированного ухода и медицинского персонала. Они помогают пожилым людям в повседневной жизни, предоставляя им дополнительные занятия, развлечения и необходимую помощь.

В пансионате предлагают:

  • одноместные и двухместные номера,
  • медицинские услуги в соответствии с результатами медицинской диагностики,
  • круглосуточный уход за больными,
  • медицинский уход,
  • следить за состоянием здоровья пациентов,
  • система мониторинга мест общего пользования объекта,
  • система призыва,
  • беспороговые архитектурные решения,
  • основные косметологические процедуры,
  • домашняя кухня в соответствии с необходимым состоянием здоровья подопечных, рациональное питание.

Пациент почувствует себя замеченным и получит соответствующую поддержку – не только медицинскую. "Теплота и забота" специализируется на помощи пожилым людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации и нуждаются в постоянном медицинском и социальном уходе. Основанием для оказываемых услуг является состояние здоровья пациента, а выбор соответствующих услуг определяется дисфункциями, которые сопровождают пациента. Их команда состоит из профессиональных людей, полных энтузиазма и сочувствия, поэтому «Теплота и забота» является безопасным домом престарелых для больных, в том числе при болезни Альцгеймера и других заболеваниях, требующих специализированной поддержки и профессиональной помощи.

Их миссия

В частный дом престарелых "Теплота и забота" принимаются пациенты со всей Москвы и области. Они предлагают место для всех, кто хотел бы получить профессиональную поддержку и в то же время чувствовать себя как дома. Пансионат - это современное учреждение, которое предоставляет высококачественные медицинские услуги, сохраняя при этом гостиничный уровень социальных и бытовых услуг.

Частный пансионат

Их первоочередная цель – оказание отдельным пациентам медицинских услуг по сохранению, восстановлению и сохранению их здоровья в условиях, не вызывающих негативных ассоциаций, связанных с госпитализацией или другими лечебными учреждениями.

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