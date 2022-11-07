Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Беспилотники запретили запускать в Нижегородской области
Конкурс на пост главы Нижегородского района
Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Новости партнеров

Бизнесу Нижнего Новгорода доступны ЧПУ станки "Станком"

18 ноября 2022 16:06  [121]

В нашей компании "Станком" вы можете приобрести разные виды станков с ЧПУ. У нас очень широкий выбор и отличное качество продукции.

Станки с программным управлением подойдут для самых разных целей: обработки дерева, камня, пластика, металла. Если вы хотели бы создать собственный бизнес, то наше оборудование вам понравится.

Например, вы можете приобрести гравировальные станки ЧПУ очень высокого качества. Они подойдут для обработки самого разного сырья, в том числе и оргстекла, горных пород, композитных панелей.

Выполняют такие станки самые разные функции: резку, гравировку, фрезеровку.

Приглашаем вас на наш сайт stanok-chpu.ru, где вы можете познакомиться со всем ассортиментом оборудования и сделать заказ.

Особенности нашей компании

"Станком" является лидером по производству станков ЧПУ в России. Мы поставляем нашу продукцию не только в разные города нашей страны, но и в Казахстан и Белоруссию.

В каталоге нашей компании есть не гравировальные, фрезерные станки с ЧПУ по дереву, но и другие виды станков. Например, лазерные гравировально-режущие.

Наша продукция с успехом может использоваться:

  • для создания мебели;
  • для создания памятников и надгробных скульптур и плит;
  • ювелирного дела;
  • электроники;
  • дизайна и строительства.

У нас можно купить как компактные станки небольшой мощности, так и для крупных производств.

Также учитывают при покупке наличие самых разных опций и дополнительных функций. Увидеть их можно в характеристиках товара.

Наши услуги включают: продажу, доставку, установку, наладку оборудования. Поэтому приобретать станки с ЧПУ у нас очень выгодно.

Почему мы

"Станком" – крупнейшая компания по производству станков ЧПУ. Очень удобно купить станок у нас в интернет магазине stanok-chpu.ru. Всегда можно проконсультироваться с нашими специалистами по выбору изделия.

Нас отличает неизменное качество, благодарные отзывы клиентов.

Качество нашего оборудования отмечено также всевозможными дипломами на различных выставках профессионального оборудования.

Купить наши станки могут не только бизнесмены Нижнего Новгорода, но и других городов России.

Для каждого нашего клиента мы подготовили специальное предложение. У нас работают квалифицированные эксперты по пуско-наладке подобного оборудования.

За годы работы мы выполнили тысячи заказов и готовы помочь и вам и вашему бизнесу.

У нас есть модели для домашнего пользования и промышленных производств. Наши услуги обойдутся недорого, а качество станков порадует вас!

Ждем вас на нашем сайте Stanok-chpu.ru. Развивайтесь вместе с нами!

*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
*На правах рекламы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Прямая линия с Губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph