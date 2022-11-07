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Общество

Нижегородки связали 200 пар теплых носков для участников СВО

18 ноября 2022 17:07  [323] Общество
Фото: Дом народного единства

Фото: Дом народного единства

НИА "Нижний Новгород"

Более 200 пар теплых носков будет отправлено в военные части в ближайшее время. Об этом сообщили в нижегородском Доме народного единства.

Согласно информации, теплые вещи для бойцов связали в рамках акции "Согреваем людей". Вязанием, в частности, занимались активисты АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода".

"Нижегородцы очень отзывчивые. Когда объявили акцию "Согреваем людей", сразу откликнулись активисты ТОС и соседских центров, к ним присоединились и другие жители города. Всего к нам обратилось уже 140 вязальщиц", - сообщила директор АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" Оксана Дектерева.

Руководитель Дома народного единства Константин Исаев поблагодарил всех неравнодушных нижегородцев за поддержку. Помимо вязаных носков, активисты собрали посылку сладостей и письма со словами поддержки.

Ранее сообщалось, что Дом народного единства отправил очередной гуманитарный груз для мобилизованных нижегородцев.

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Теги:
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